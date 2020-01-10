Топ-6 формулировок для общения с инспектором ГИБДД

Опытные водители знают, как нужно общаться с инспектором ГИБДД в различных ситуациях. Но есть универсальные формулировки, которые могут быть неочевидными, но пригодятся в большинстве случаев.

Начнем с новичков. Представьте ситуацию: инспектор представляется и начинает разговор с обращения на "ты". Здесь стоит сразу среагировать и получить психологическое преимущество, предложив перейти на "вы". Подобная уловка даст инспектору понимание того, что вы готовы выполнять его законные требования, уважаете его полномочия, но в то же время ждете, что он видит в вас гражданина и налогоплательщика, знающего свои права.

Следующая фраза - "Я все записываю". Инспектор ГИБДД не может отказать вам в возможности снимать происходящее на камеру. Однако перегибать палку тоже не стоит. Хвататься за телефон ради того, чтобы потом выложить в интернет и набрать лайков и комментариев, может привести к тому, что инспектор сразу будет настроен по отношению к вам негативно.

Если инспектор предъявляет вам какое-то нарушение, попробуйте сказать: "Подождите, я погуглю эту статью ПДД". Это абсолютно нормальная реакция водителя.

Когда ситуация выходит из-под контроля, можно подключать такую фразу: "Я сейчас позвоню в дежурную часть и вызову ответственного". Это покажет, что вы осознаете не только свои права и обязанности, но и их наличие у сотрудника ГИБДД. Если вы предполагаете, что в отношении вас происходит что-то незаконное, смело комбинируйте эту формулировку вместе со съемками на телефон. С этими доказательствами можно будет писать жалобу на действия инспектора впоследствии.

Охладить пыл инспектора, выходящего за рамки свои полномочий, поможет предложение оформить протокол. Она актуальна, если вас пытаются развести на отказ от медицинского освидетельствования, ссылаясь якобы на наличие признаков опьянения. Если вы не откажетесь от этой процедуры, то сотруднику ГИБДД придется ехать с вами в больницу, а если водитель окажется трезв, то несколько часов будет потрачено инспектором впустую. Протокол хорош еще и тем, что в нем должно быть отражено конкретное правонарушение и назначено наказание в соответствии с КоАП. Но далеко не за каждым нарушением есть санкция: этим пользуются нерадивые сотрудники ГИБДД, пытаясь спровоцировать водителя на взятку.

Ну и самая серьезная фраза, показывающая ваш уровень знания своих прав и обязанностей: "Я буду писать в протоколе, что с нарушением не согласен, нуждаюсь в защитнике при рассмотрении дела".

- Это означает, что вы заявили ходатайство об участии защитника. Соответственно, инспектор обязан ходатайство рассмотреть и вынести определение, чего он, конечно же, в 100 процентах случаев не делает и тем самым нарушает ваше право на защиту, - пояснил порталу "За рулем" адвокат движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько. Если дело дойдет до суда, то при его рассмотрении будет учтет тот факт, что процедура оформления правонарушения была нарушена, а защитник гражданину обеспечен не был. Вероятнее всего постановление будет отменено.