Toyota представила полноприводный 268-сильный Gazoo Racing Yaris

Toyota представила омологированный раллийный Yaris. В Японии прием заявок через интернет на GR Yaris в двух спецверсиях по случаю начала производства уже открыт, цены - на зависть: от 3,96 млн йен (2,21 млн рублей) за "First Edition RZ" с черными матовыми решетками спереди, спойлером и диффузором и от 3,56 млн йен (2,55 млн рублей) за "High Performance First Edition RZ" с дополнительно кожано-замшевами ковшами-сиденьями и литыми дисками колес BBS со спицами в стиле катаны. Бонусом - билеты на фанатские места на японский этап чемпионата мира по ралли WRC FIA.

GR Yaris будет выпущен только как трехдверный хэтчбек. Его длина, ширина, высота составляют 3995, 1805 и 1460 мм соответственно, колесная база - 2558 мм. Хоть GR Yaris и базируется на глобальной тойотовской платформе TNGA, унификация с "гражданским" Yaris минимальна. У GR Yaris усиленное шасси с независимой задней подвеской на двойных рычагах. Масса кузова снижена за счет капота и дверей из алюминия и углепластиковой крыши. В снаряженном состоянии автомобиль показывает на весах всего 1280 кг.

Поперечно расположенный 3-цилиндровый двигатель рабочим объемом 1,6 л. с непосредственным впрыском, облегченной шатунно-поршневой группой и высокопроизводительным турбокомпрессором развивает 268 л.с. максимальной мощности и 370 Нм крутящего момента.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Система полного привода GR-FOUR - с межколесными дифференциалами повышенного трения червячного типа и межосевой электронноуправляемой муфтой с предустановленными режимами "Normal", "Sport" и "Track" по-разному распределяющими момент между осями.

Первый, с преимущественной передачей момента вперед, удобен для повседневной езды, второй, с переброской до 70% момента назад - "то, что надо" для заправки машины в повороты тягой, третий, с имитацией жесткой блокировки "центра", даст самое быстрое время на трассе.

Но роль электроники хоть и важная, но вспомогательная, контроль - за водителем. Механическая 6-скоростная КПП с функцией автоматической перегазовки, ручной стояночный тормоз и строгие аналоговые приборы - волнительно представить на что способен GR Yaris в руках умелого водителя. Машину, кстати, разрабатывали при непосредственном участии партнера гоночной команды Toyota Gazoo Racing в чемпионате мира по ралли WRC компании Tommi Mäkinen Racing четырехкратного чемпиона мира Томми Мякинена.

Фото: Пресс-служба Toyota.

При всем GR Yaris не сугубо спортивный инструмент, а богато оборудованный хэтчбек: позади два полноценных места для пассажиров и багажник, на борту двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с тачскрином и синхронизацией со смартфоном, акустика JBL, подогрев сидений и руля, амбиентная подсветка салона и системы распознавания пешеходов и аварийного торможения

Тираж Toyota GR Yaris, по требованиям FIA, не может быть меньше 25 000 машин в год. Японским покупателям машины начнут поступать с июля. Будем надеяться, что японский рынок столько не поглотит и поиск сбыта GR Yaris выведет Toyota на тропу соседей из Hyundai, донесших в Россию "заряженный" i30 N даже после прекращения продаж у нас "гражданского" i30.