В Apex Legends дадут поиграть с видом от третьего лица

В игре Apex Legends с 14 по 28 января пройдет аркадное событие "Званый вечер".

Каждые два дня игрокам будет доступен новый временный режим, всего их будет семь.

- Золотая лихорадка вдвоем - парный режим только с "золотым" оружием.

- Режим от третьего лица.

- Вооружен и опасен: край света - дробовики, снайперские винтовки и ограниченная броня.

- Ночной Каньон Кингс - возвращение на старую карту.

- Большой день кукол - все модели игроков заменены на манекены.

- Живи, умри, живи вновь - автовозрождение рядом с живыми членами отряда при сужении кольца.

- Суперсужение - кольцо постоянно уменьшается и наносит дополнительный урон.

Кроме того, во внутриигровом магазине будут доступны дополнительные облики для персонажей и скины для оружия.

Напомним, на прошедшей The Game Awards 2019 (аналоге "Оскара" от игровой индустрии) Apex Legends была признана лучшей многопользовательской игрой года.