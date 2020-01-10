В Apex Legends дадут поиграть с видом от третьего лица

В игре Apex Legends с 14 по 28 января пройдет аркадное событие "Званый вечер".
Каждые два дня игрокам будет доступен новый временный режим, всего их будет семь.
- Золотая лихорадка вдвоем - парный режим только с "золотым" оружием.
- Режим от третьего лица.
- Вооружен и опасен: край света - дробовики, снайперские винтовки и ограниченная броня.
- Ночной Каньон Кингс - возвращение на старую карту.
- Большой день кукол - все модели игроков заменены на манекены.
- Живи, умри, живи вновь - автовозрождение рядом с живыми членами отряда при сужении кольца.
- Суперсужение - кольцо постоянно уменьшается и наносит дополнительный урон.
Кроме того, во внутриигровом магазине будут доступны дополнительные облики для персонажей и скины для оружия.
Напомним, на прошедшей The Game Awards 2019 (аналоге "Оскара" от игровой индустрии) Apex Legends была признана лучшей многопользовательской игрой года.