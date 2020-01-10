У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Apex Legends дадут поиграть с видом от третьего лица

Текст:   Богдан Бобров
10.01.2020,  
10:10
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

В игре Apex Legends с 14 по 28 января пройдет аркадное событие "Званый вечер".

Каждые два дня игрокам будет доступен новый временный режим, всего их будет семь.

- Золотая лихорадка вдвоем - парный режим только с "золотым" оружием.

- Режим от третьего лица.

- Вооружен и опасен: край света - дробовики, снайперские винтовки и ограниченная броня.

- Ночной Каньон Кингс - возвращение на старую карту.

- Большой день кукол - все модели игроков заменены на манекены.

- Живи, умри, живи вновь - автовозрождение рядом с живыми членами отряда при сужении кольца.

- Суперсужение - кольцо постоянно уменьшается и наносит дополнительный урон.

Названы номинанты на звание лучших игр года по версии разработчиков
"Нед Старк" станет новой целью в игре Hitman 2

Кроме того, во внутриигровом магазине будут доступны дополнительные облики для персонажей и скины для оружия.

Напомним, на прошедшей The Game Awards 2019 (аналоге "Оскара" от игровой индустрии) Apex Legends была признана лучшей многопользовательской игрой года.

игры
Фото: pixabay.com
Apple заявила о сканировании фото пользователей в iCloud 09.01.2020
Один из DLC-наборов для игры God of War стал бесплатным 24.12.2019
шутеры
Фото: iStock
Twitter ограничит число комментариев 09.01.2020
Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно 09.12.2019
Overwatch стала бесплатной - доступны все герои, карты и режимы 27.11.2019