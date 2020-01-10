В ИКАО попросили не спекулировать о причинах авиакатастрофы в Иране

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвали спекуляциями появившиеся в СМИ многочисленные версии причин авиакатастрофы украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

"Необходимо воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования", - заявили в ИКАО, выразив соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета. В организации также напомнили, что получили от Ирана предварительный отчет о крушении рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines.

Ранее в Тегеране назвали безосновательными версии о крушении украинского самолета Boeing 737 в результате попадания ракеты или теракта.