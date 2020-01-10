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10.01.2020 10:38
Рубрика: Легковые авто

В крупном пожаре на парковке заподозрили электромобиль

Текст: Михаил Азнавуров

Крупный пожар случился на многоярусной парковке в аэропорту близ города Стравангера на западе Норвегии. Около 1000 человек было спешно эвакуировано из здания аэропорта, а его работа полностью прекращена на несколько часов.

Первый этаж здания парковки сгорел до тла, второй серьезно поврежден, здание частично обрушилось. Парковка вмещает 3000 автомобилей, и по словам директора авиакомпании Avinor, владеющей автостоянкой, она была полностью заполнена. По предварительной оценке уничтожено порядка 300 автомобилей. Только по этому критерию ущерб уже исчисляется десятками миллионов долларов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Несмотря на то, что на тушении было задействовано 60-70 человек личного состава пожарной службы и применены спецсредства, пламя не удавалось погасить всю ночь. Пожарные для комплексной борьбы с огнем не могли проникнуть внутрь здания из-за угрозы обрушения конструкции и чрезвычайной задымленности едким токсичным дымом от горящих пластиков и батарей электромобилей.

В Норвегии уникальная структура автомобильного рынка - большая часть продаж всех новых машин - электромобили (включая подзаряжаемые гибриды). По итогам 2019 года их продано 79 611 единиц, 55,9% от всех реализованных машин. Самым популярным новым автомобилем является Tesla Model 3, в прошлом году ее выбрали 15 683 покупателя.

Возвращаясь к происшествию, возгорание электромобиля и было основной версией работающего над делом полицейского следователя Элизабет Ворланд. Но истинным виновником оказался старый дизельный Opel Zafira. Семейная чета возвратившаяся с каникул столкнулась с самовозгоранием машины при попытке завести мотор. При отсутствии спринклерной системы пожаротушения в здании, пламя быстро распространилось. Выяснить причину пожара помогла видеозапись очевидца.

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