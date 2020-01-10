В крупном пожаре на парковке заподозрили электромобиль

Крупный пожар случился на многоярусной парковке в аэропорту близ города Стравангера на западе Норвегии. Около 1000 человек было спешно эвакуировано из здания аэропорта, а его работа полностью прекращена на несколько часов.

Первый этаж здания парковки сгорел до тла, второй серьезно поврежден, здание частично обрушилось. Парковка вмещает 3000 автомобилей, и по словам директора авиакомпании Avinor, владеющей автостоянкой, она была полностью заполнена. По предварительной оценке уничтожено порядка 300 автомобилей. Только по этому критерию ущерб уже исчисляется десятками миллионов долларов.

Несмотря на то, что на тушении было задействовано 60-70 человек личного состава пожарной службы и применены спецсредства, пламя не удавалось погасить всю ночь. Пожарные для комплексной борьбы с огнем не могли проникнуть внутрь здания из-за угрозы обрушения конструкции и чрезвычайной задымленности едким токсичным дымом от горящих пластиков и батарей электромобилей.

В Норвегии уникальная структура автомобильного рынка - большая часть продаж всех новых машин - электромобили (включая подзаряжаемые гибриды). По итогам 2019 года их продано 79 611 единиц, 55,9% от всех реализованных машин. Самым популярным новым автомобилем является Tesla Model 3, в прошлом году ее выбрали 15 683 покупателя.

Возвращаясь к происшествию, возгорание электромобиля и было основной версией работающего над делом полицейского следователя Элизабет Ворланд. Но истинным виновником оказался старый дизельный Opel Zafira. Семейная чета возвратившаяся с каникул столкнулась с самовозгоранием машины при попытке завести мотор. При отсутствии спринклерной системы пожаротушения в здании, пламя быстро распространилось. Выяснить причину пожара помогла видеозапись очевидца.