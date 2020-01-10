В России могут ввести новые льготы для владельцев электромобилей

Правительство обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей, сообщают "Известия".

По данным издания, собственникам электромобилей могут освободить от транспортного налога, разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и бесплатно передвигаться по платным трассам.

В Минэкономразвития сообщили, что предложения находятся на стадии обсуждения. Однако Минфин их не поддерживает, так как в ведомстве полагают, что предлагаемые меры потребуют дополнительного финансирования из бюджета.

Сегодня в России насчитывается около 4,6 тысячи электромобилей. Это 0,1% от всего автопарка страны.