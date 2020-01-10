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10.01.2020 11:07
Рубрика: Транспорт

В России могут ввести новые льготы для владельцев электромобилей

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей, сообщают "Известия".

Фото: Артем Марковин
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По данным издания, собственникам электромобилей могут освободить от транспортного налога, разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и бесплатно передвигаться по платным трассам.

В Минэкономразвития сообщили, что предложения находятся на стадии обсуждения. Однако Минфин их не поддерживает, так как в ведомстве полагают, что предлагаемые меры потребуют дополнительного финансирования из бюджета.

Сегодня в России насчитывается около 4,6 тысячи электромобилей. Это 0,1% от всего автопарка страны.

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