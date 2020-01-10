В России может появиться Единый реестр турагентов

Предлагается создание Единого федерального реестра турагентов. Как ожидается, внесение сведений о турагенте в Единый реестр будет осуществляться туроператором.

В реестре также будет отражаться информация об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом, а также о прекращении полномочий турагента на передачу полномочий субагентам. Эти сведения должны появляться и в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий.

"Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта. Турист сможет получить достоверную информацию о праве турагента на продажу турпродукта конкретного туроператора", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Все это будет способствовать повышению прозрачности рынка туристических услуг.