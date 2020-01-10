В США не планируют обсуждать с Ираком вывод американских войск

Соединенные Штаты не планируют направлять в Ирак делегацию для обсуждения условий вывода из региона американских войск. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. Ее слова приводит телеканал CNN.

"В настоящее время любая делегация, направленная в Ирак, будет нацелена на обсуждение того, как лучше подтвердить приверженность нашему стратегическому партнерству [с Ираком], а не на обсуждение вывода войск", - отметила она.

Глава Пентагона Марк Эспер на этой неделе также опроверг уход американских военных из страны. "Мы не собирались уходить или готовиться к уходу", - сказало он журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время американские военные начнут подготовку к передислокации и выводу войск международной коалиции из Ирака.