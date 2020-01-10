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10.01.2020 15:34
Рубрика: Коммерческий транспорт

Вступили в силу новые правила перевозки опасных грузов

Текст: Владимир Баршев
Сроки выдачи свидетельств о допуске автомобилей к перевозке опасных грузов сократятся. А владельцы цистерн могут вздохнуть свободно: официальное утверждение типа цистерн с них требовать не будут.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Вступил в силу приказ МВД России, утвердивший административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

В регламенте установлена возможность получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по экстерриториальному принципу. Установлен порядок исправления опечаток и ошибок, допущенных при выдаче или продлении срока действия свидетельства.

В документе приводится новая редакция Правил подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственной услуги, а также новая форма запроса на выдачу свидетельства.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Кроме того, регламент предусматривает перенос срока введения требований к отдельным документам. Так, до установления в России порядка проведения процедур официального утверждения типа цистерн и их периодических испытаний и проверок, допуска организаций и экспертов к проведению данных процедур, а также внесения изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в части приведения требований к транспортным средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов, в соответствие с ДОПОГ, подразделения Госавтоинспекции обеспечивают выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по территории России без истребования у перевозчиков свидетельств об официальном утверждении типа цистерны и свидетельств об испытании и проверке цистерны.

Именно это требование до сих пор вызывало активные споры. Все цистерны должны получить утверждение типа, но никто этого не делает. А без этого утверждения перевозка цистернами могла просто встать. Например, заправки остались бы без топлива. И как следствие, высохли бы баки всех автомобилей. К счастью, этого коллапса не произошло. И сроки введения таких требований перенесены пока на неизвестное время.

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