Жители Союзного государства увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первая декада января для жителей Союзного государства завершится первым в наступившем году лунным затмением, сообщает издание AccuWeather. Около 20:00 ближайшая соседка нашей планеты пересечет земную полутень. Это астрономическое явление смогут наблюдать не только на всей территории Беларуси, но и любители звездного неба в Российской Федерации, Европе, Азии, восточной Африки и даже на западе Австралии. Но, как всегда, астрономы предупреждают, что любопытство можно будет удовлетворить, если позволит погода, а небо не будет усеяно плотными облаками.

Уже около 20:00 Луна пересечет земную полутень. Сейчас она находится в фазе полнолуния и увидеть затемнение ее нижнего края можно будет при помощи телескопов, биноклей и даже невооруженным глазом. Правда, спутница Земли не погрузится во мрак, а лишь пройдет через полутень. Сообщается, что спутник Земли погрузится в полутень планеты на 89 процентов.

И еще одно уточнение. Затмение продлится 4 часа и 4 минуты. Начнется оно в 20:08, а достигнет абсолютной фазы в 22:10, а в 00:12 11 января оно завершится.