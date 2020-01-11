Британия попросила США об экстрадиции виновной в ДТП жены дипломата

Министерство внутренних дел Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас - виновницы ДТП, в котором погиб 19-летний британский подросток. В пятницу вечером стало известно, что Королевская прокурорская служба намерена предъявить женщине обвинения.

Соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году, однако Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана, поскольку, находясь в Великобритании, где произошло ДТП, она имела дипломатический иммунитет. Еще в декабре 2018 года Вашингтон заявлял, что подача запроса об экстрадиции Сакулас британской стороной была бы грубейшим злоупотреблением действующими договоренностями и создала бы тревожный прецедент, пишет ТАСС.

Напомним, ДТП произошло в августе прошлого года. Энн Сакулас, нарушив правила, выехала на встречную полосу, где врезалась в 19-летнего Гарри Данна, ехавшего на мотоцикле. Супруга дипломата скрылась с места происшествия, не пройдя экспертизу, и вскоре бежала на родину. Позже посольство США отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой. Впоследствии уже на территории США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако возвращаться в Великобританию, где ей грозит тюремный срок, отказалась. Адвокаты семьи Гарри Данна настаивают на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия.