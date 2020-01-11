Новости

Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты 02:35
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани 02:30
Британия попросила США об экстрадиции виновной в ДТП жены дипломата 01:48
ЦСКА победил "Баварию" в баскетбольной Евролиге 01:31
Трампа огорчило решение принца Гарри сложить с себя королевские полномочия 01:29
В Минздраве проконтролируют состояние Клинической больницы Святителя Луки 00:51
СМИ узнали о планах США убить еще одного иранского командира 00:38
СМИ: Власти Ирана в субботу объявят предварительную причину крушения Boeing 10.01.2020
На Онежском озере появился "мармеладный" лед 10.01.2020
Роскосмос взыщет с Центра им.Хруничева 12,8 миллиарда 10.01.2020
Верховный суд Абхазии признал нелегитимным избрание Хаджимбы президентом 10.01.2020
В Подмосковье мужчину расстреляли на даче 10.01.2020
Стали известны детали последнего сеанса связи пилотов украинского лайнера 10.01.2020
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе 10.01.2020
Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы попытались продать 10.01.2020
Lexus решил не поднимать цены на автомобили в России 10.01.2020
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета 10.01.2020
Безвизовый режим введен для участников ЧМ-2021 по хоккею в Минске 10.01.2020
Козак: Правительство России не регулирует цены на нефть для Беларуси 10.01.2020
Аксенов рассказал о способах повысить уровень жизни в Крыму 10.01.2020
Ольга Васильева поддержала идею писать слово "Ветеран" с большой буквы 10.01.2020
Замдиректора БЕЛТА удостоен благодарности президента 10.01.2020
В Феодосии задержан за взятки бывший эксперт Роспотребнадзора 10.01.2020
В Крыму построят крупный оптово-логистический центр 10.01.2020
Минфин США ввел новые санкции против Ирана 10.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 01:48
Рубрика: В мире

Британия попросила США об экстрадиции виновной в ДТП жены дипломата

Министерство внутренних дел Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас - виновницы ДТП, в котором погиб 19-летний британский подросток. В пятницу вечером стало известно, что Королевская прокурорская служба намерена предъявить женщине обвинения.

США потребовали экстрадиции из Украины солдата, обвиняемого убийстве

Соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году, однако Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана, поскольку, находясь в Великобритании, где произошло ДТП, она имела дипломатический иммунитет. Еще в декабре 2018 года Вашингтон заявлял, что подача запроса об экстрадиции Сакулас британской стороной была бы грубейшим злоупотреблением действующими договоренностями и создала бы тревожный прецедент, пишет ТАСС.

Напомним, ДТП произошло в августе прошлого года. Энн Сакулас, нарушив правила, выехала на встречную полосу, где врезалась в 19-летнего Гарри Данна, ехавшего на мотоцикле. Супруга дипломата скрылась с места происшествия, не пройдя экспертизу, и вскоре бежала на родину. Позже посольство США отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой. Впоследствии уже на территории США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако возвращаться в Великобританию, где ей грозит тюремный срок, отказалась. Адвокаты семьи Гарри Данна настаивают на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия.

В мире Европа Великобритания В мире США

Главное сегодня

Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Иран может обратиться за помощью к России в расшифровке самописцев Boeing
Минск ввел экологический налог на транзит нефти
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Косачев оценил заявление Трампа о том, что США "защищают Европу от России"