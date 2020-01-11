Changan показал кроссовер, с которым приедет в Женеву

Китайский автопроизводитель Changan в марте планирует участвовать в самом престижном европейском автосалоне 2020 года - в Женеве. Накануне компания показала кроссовер, который представит на суд взыскательной публики Старого Света. Ему дали название Uni-T - под стать дизайну, в котором вычурность граничит с футуристичностью.

Над новинкой трудилось туринское дизайн-бюро Changan под руководством Бертрана Баха, известного по работе, в частности, над Opel Insingnia и Corsa, а также предыдущим Volkswagen Polo. Последние годы этот специалист посвятил китайскому бренду, который пока мало знаком в Европе. Но уже в марте, по задумке Changan, все изменится - ведь Uni-T наверняка запомнится журналистам со всего мира и посетителям Женевского автосалона.

Если обычно в новых китайских машинах ищут сходство с автомобилями других марок, то с этой новинкой провести подобные аналогии сложно. Точно можно сказать, что некоторые черты Uni-T просматриваются в уже вышедшем на рынок Changan CS75 Plus, который, кстати, может добраться и до российского рынка.

Фото: Пресс-служба Changan.

В частности, стилистика передней части в целом сохранена, творческое переосмысление получил рисунок задних фонарей. Но в целом речь идет о довольно смелом дизайне. Узкие фары, большие воздуховоды, скрытые дверные ручки, волнообразная поясная линия, четыре трапециевидных патрубка выхлопной системы - все это вполне могло бы принадлежать концепту, но Uni-T позиционируется как готовый автомобиль.

Означает ли презентация в Женеве намерение Changan выйти на европейский рынок? Это не исключено, учитывая глобальные амбиции бренда. Уже сейчас ее машины продаются в 41 стране мира, в том числе России.

Более того, в ближайшие пять лет, по словам гендиректора Changan International Corporation Сяо Фэна, компания хотела бы достичь 15% рынка китайских автомобилей за границей. А это ни много ни мало 300 тысяч машин в год. Но, если говорить конкретно о Uni-T, то, возможно, это лишь заявка, презентация самой марки в Старом Свете. Выходить на европейский рынок с машиной, работающей на бензине, в 2020 году по меньшей мере опрометчиво, каким бы современным внешне автомобиль ни казался.