Что делать, если на заправке залили не то топливо

Заправились на автозаправке не тем топливом - такая ситуация может случиться с каждым, однако последствия и последовательность ваших действий зависят от каждого конкретного случая. Разберемся во всех возможных сценариях.

По чьей вине произошла ошибка

Принципиальным моментом является выявление виновника досадной ошибки. Если на АЗС нет заправщика и вы сами перепутали тип топлива (например, заплатили за бензин АИ-92 вместо солярки), как говорится, пеняйте на себя. Работы по сливу горючки и предстоящей очистки топливной системы - за ваш счет. Однако нередки ситуации, когда "неправильное" горючее залито по вине работника бензоколонки.

В данном случае не важно - не расслышал ли он ваши слова о выбранном типе топлива или задумался, отвлекся, спутал шланги. Если на лючке топливного бака вашего автомобиля имеется этикетка с обозначением рекомендуемого горючего, закон на вашей стороне. Требуйте бесплатного слива топлива и заправки требуемого вами у руководства АЗС. Настаивайте на снятии записи камер наружного наблюдения и составления акта о происшествии. В случае отказа руководства АЗС решать проблему, можно вызвать полицию и зафиксировать показания свидетелей, если таковые имеются.

Что делать, если АЗС не признает вину

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Если проблема переходит в юридическую плоскость, обязательно сохраните чек с заправки, сделайте фотоснимки вашей машины у колонки, вызывайте эвакуатор или (если это единственная возможность) транспортируйте автомобиль в сервис на буксире, не включая мотор. На СТО произведите слив топлива в присутствии свидетелей (не лишним будет снять этот процесс на видео).

Как вариант, емкость с топливом можно опломбировать (опять-таки в присутствии свидетелей) и использовать как "вещдок" в дальнейших судебных разбирательствах. Однако предварительно собранную доказательную базу можно предоставить руководству АЗС вместе с требованием о возмещении убытков на основании закона "О защите прав потребителей". Вопрос о компенсациях вполне может решиться на этом этапе. В случае если сотрудники заправки не идут навстречу, подавайте исковое заявление в суд.

Как общаться с сотрудниками АЗС

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Разговаривая с заправщиком, не мямлите! Говорите ему четко и громко - какое именно топливо вам нужно залить. Если есть возможность, дождитесь, когда он начнет работу и убедитесь, что он все делает правильно. Также четко отдавайте инструкции работникам АЗС на кассах.

Можно ли ограничиться просто сливом топлива

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Здесь все зависит от того, бензиновый или дизельный у вас автомобиль. В первом случае точно придется ехать на сервисную станцию, где придется как минимум промыть бак и топливную систему, а также поменять топливный фильтр. А вот дизельный двигатель небольших остатков бензина не боится. Поэтому, обнаружив факт заправки бензина в дизельный автомобиль, и поняв, что винить в этом нужно только себя, можно попросту слить топливный "коктейль" из бака.

В былые времена пользовались "дедовским" способом слива - используя канистру, шланг и "подсос". Иными словами, водитель сам откачивал бензин, регулируя процесс физически, ощущая вкус горючего во рту. Однако современные автомобили оснащены защитой от вытекания топлива в случае аварии, для чего в баках устанавливается специальный клапан. Поэтому можно либо прибегнуть к услугам персонала АЗС, либо вызвать специалистов служб техпомощи, которые приедут по вызову и выполнят откачку горючего и прочие сервисные процедуры на месте.

Чем чревата для бензинового двигателя работа на солярке

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Самое важное - не заводить автомобиль, заправленный соляркой вместо бензина (равно, как и наоборот). В противном случае последствия и затраты на устранение проблемы будет куда серьезнее. С доставленного на СТО бензинового автомобиля снимут топливный насос, сольют дизель из бака и промоют его.

В результате вы отделаетесь малой кровью. Если же мотор заводился, то одним сливом топлива дело не ограничится. Придется промывать и очень вероятно, ремонтировать всю систему. Под ударом могут оказаться лямбда-зонды, катализаторы, форсунки, свечи зажигания. Читай - ценник на оплату работ сервисменов может увеличится на порядок.

Чем чревата для дизельного двигателя работа на бензине

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Современные дизельные автомобили, как правило, оснащены системой впрыска common rail, которая смазывается за счет соответствующих свойств солярки. Бензин же имеет другую степень вязкости - он, условно говоря, "сухой", и, стало быть, может вывести из строя ТНВД (топливный насос высокого давления), равно как форсунки.

Иная теплоотдача при горении бензина станет причиной перегрева дизельного мотора, вплоть до его выхода из строя. Конкретный прогноз зависит от количества залитого бензина. Как вариант, нагруженные элементы начнут "гнать стружку", сопла форсунок забьются металлическими частичками, и это приведет к дорогостоящему ремонту.

Если вы вовремя спохватились

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Случается, что ошибка с выбранным топливом обнаруживается на самой ранней стадии заправки. Если все произошло именно так, например, если вы залили пару-тройку литров бензина в бак дизельного автомобиля, просто разбавьте получившуюся смесь максимальным количеством дизтоплива.

По мнению экспертов, современные дизельные моторы способны переварить "коктейль" из солярки и бензина в соотношении 10:1 при спокойном движении без высоких оборотов.