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11.01.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Geely рассчитывает купить Aston Martin

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Юрий Зубко Фото: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко

Китайский холдинг Geely Automobile вступил в переговоры с руководством британского бренда люксовых автомобилей Aston Martin о приобретении доли в компании, о чем сообщает Reuters.

На фоне слухов о возможной сделке стоимость акций Aston Martin существенно выросла.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Китайский автопроизводитель проводит сейчас комплексную проверку всего бизнеса британской компании, пишет источник. Как уточняется в сообщении Reuters, новость о том, что Geely заинтересовался покупкой Aston Martin, появилась через месяц после того, как руководство Aston Martin подтвердило начало переговоров с потенциальными инвесторами и стало пересматривать способы финансирования работы компании.

По мнению экспертов, продажа пакета акций поможет Aston Martin улучшить свое положение на авторынке. Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2019 года компания понесла убытки. К тому же ожидается, что прибыль Aston Martin за прошлый год окажется в двое меньше, чем за 2018-й.

Говоря о выгодах этой покупки для Geely, источник отмечает, что автопроизводитель получит возможность интегрировать технологии и платформы Aston Martin с брендом Lotus, который китайцы приобрели еще в 2017 году.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.
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Добавим, что компания Aston Martin связывает большие ожидания со своим первым кроссовером Aston Martin DBX, который выйдет в продажу в наступившем году. Для британского производителя эта модель - входной билет в сегмент SUV, отличающийся высоким спросом. Ожидается, что новинка даст стимул росту продаж и развитию дилерской сети.

Ранее сообщалось, что на российском рынке в 2020 году планируется реализовать только 83 кроссовера Aston Martin DBX. Стоимость модели будет начинаться от 14,2 млн рублей.

#Geely #Aston Martin