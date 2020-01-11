Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

Новым главой Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида стал его двоюродный брат, министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает газета Al Watan Oman.

По данным издания, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа). Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его кончиной объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. Согласно 6-й статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать преемника.

Напомним, бывший британский протекторат на Аравийском полуострове Оман находится под властью султана Кабуса бен Саида с тех пор, как в 1970 году с помощью Великобритании был осуществлен бескровный переворот против его отца. Властитель неоднократно выезжал за границу для лечения, он только что вернулся в Маскат из клиники в Бельгии, информирует газета The Guardian.