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Рубрика: В мире

Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

Текст: Александр Саможнев

Новым главой Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида стал его двоюродный брат, министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает газета Al Watan Oman.

По данным издания, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа). Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Фото: REUTERS
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Напомним, Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его кончиной объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. Согласно 6-й статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать преемника.

Напомним, бывший британский протекторат на Аравийском полуострове Оман находится под властью султана Кабуса бен Саида с тех пор, как в 1970 году с помощью Великобритании был осуществлен бескровный переворот против его отца. Властитель неоднократно выезжал за границу для лечения, он только что вернулся в Маскат из клиники в Бельгии, информирует газета The Guardian.

В мире Ближний Восток Оман

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