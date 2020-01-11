Ибрагимович забил в первом матче за "Малан" в Серии А

Шведский нападающий Златан Ибрагимович отличился в первом же матче чемпионата Италии после своего возвращения.

В 19-м туре Серии А "Милан" на выезде встречался с "Кальяри". В этой встрече на поле в составе миланского клуба вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, совсем недавно подписавший контракт.

В первом тайме команды голов не забили, а едва началась вторая половина встречи, как Рафаэл Леау сумел распечатать ворота хозяев. Второй гол "Милан" забил на 64-й минуте встречи. После передачи партнера Ибрагимович в касание переправил мяч в сетку, забив свой первый гол после перехода в этот клуб.

Матч в итоге завершился победой "Милана" - 2:0, а Ибрагимович в очередной раз доказал, что его возвращение в Италию заметно усилит клуб и весь турнир. Напомним, что в сезонах 2010-2012 годов он уже играл за "Милан" и в 85 матчах забил 56 голов.