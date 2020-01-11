Какие автомобили отметили производственные юбилеи в России

Прошедший год нельзя назвать успешным для российского автопрома. Объемы выпуска легковых автомобилей впервые за несколько лет ушли "в минус". Впрочем, в этих условиях автопроизводители нашли и повод для праздника, отмечая выпуск юбилейных автомобилей, которых в 2019 году было немало.

Последний юбилей Ford Kuga

Открыл череду производственных юбилеев в 2019 году елабужский завод Ford Sollers - 12 февраля с его конвейера сошел 75-тысячный кроссовер Ford Kuga с момента начала российского производства модели в июле 2012 года.

Юбилейным стал переднеприводный автомобиль специальной серии "Ультра Комфорт", оснащенный 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом". Как оказалось, этот юбилей для Ford Kuga местной сборки стал последним: уже в июне выпуск кроссовера, равно как и других легковых моделей Ford, был прекращен в связи с уходом марки с российского рынка. Тем не менее, последние экземпляры Kuga, который был самым популярным кроссовером Ford в нашей стране, еще можно найти в наличии у дилеров.

Новый рубеж Skoda Rapid

Фото: Пресс-служба Skoda.

Подхватил эстафету юбилеев калужский завод Volkswagen Group Rus, на котором 20 февраля был произведен 150-тысячный лифтбек Skoda Rapid. Юбилейным стал автомобиль в версии Monte Carlo с двигателем объемом 1,4 л в цвете красный Tornado с черной крышей.

Напомним, бестселлер Skoda выпускается на предприятии в Калуге с февраля 2014 года, а уже в ближайшее время здесь стартует производство второго поколения Rapid. Новинка появится у российских дилеров Skoda в первом квартале 2020 года. Новый Rapid, оснащенный 1,6-литровым мотором в паре с 5-ступечатой коробкой передач, в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене от 829 тыс. рублей.

Круглая дата "Автотора"

Калининградский "Автотор", ставший первым производителем иномарок в нашей стране, в 2019-м отметил свое 25-летие. А юбилейный год начался с выпуска 2-милионного автомобиля, который 6 марта сошел с конвейера предприятия.

Юбилейным стал седан Kia Сerato нового поколения, и символично, что именно со сборки машин этой корейской марки в 1999-м начал свою работу "Автотор". С тех пор предприятие освоило более 100 моделей автомобилей, и каждый год модельный ряд "Автотора" обновляется примерно на 30%. Только сегодня в Калининграде выпускается порядка 40 моделей, как легковых, так и коммерческих автомобилей под марками BMW, Kia и Hyundai.

Вечно молодой Ford Transit

Фото: Пресс-служба Ford.

Еще одним производственным юбилеем предприятия Ford Sollers в Елабуге стал выпуск 70-тысячного автомобиля Ford Transit 27 мая 2019 года. Юбилейным стал цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей белого цвета, оснащенный дизельным двигателем Duratorq 2,2 л мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В свое время, в январе 2012-го, именно "Транзит" был первой моделью Ford на елабужском заводе, а сегодня, после ухода марки из легкового сегмента, только этот коммерческий автомобиль здесь теперь и производится. Причем с сентября на конвейере предприятия появился обновленный Ford Transit, что призвано укрепить лидерство модели в сегменте иностранных LCV. Стоимость "Транзита" в модификации шасси на сегодняшний день начинается с отметки в 1 млн 742 тыс. рублей.

Новая линия АвтоВАЗа: есть миллион!

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Самая большая "круглая цифра" в этом году оказалась на счету, конечно же, АвтоВАЗа. Так, 14 июня 2019-го с линии B0 сошел автомобиль под номером "1.000.000" с момента ее запуска в апреле 2012 года, когда были выпущены первые универсалы Lada Largus.

Впрочем, эта конвейерная нитка АвтоВАЗа известна тем, что на ней выпускаются не только модели Lada, но и Renault Logan с Sandero, а в свое время и Nissan Almera. Однако честь носить гордое звание "миллионника" выпала кроссоверу Lada Xray Cross. На сегодняшний день это самая новая модель на линии B0, а цена такого автомобиля с рекордным для серийных моделей Lada дорожным просветом в 215 мм - от 759,9 тыс. рублей.

Renault Kaptur "проехал" первые 100 тысяч

Фото: Пресс-служба Renault.

Для московского завода Renault 2019 год ознаменовался не только началом производства абсолютно нового купе-кроссовера Arkana, но и выпуском 100-тысячного автомобиля Kaptur. Его сборка, напомним, стартовала в апреле 2016-го, а 27 июня 2019-го этот кроссовер разменял на конвейере вторую сотню тысяч экземпляров.

Юбилейным стал автомобиль белого цвета с черной крышей в версии 4х4, оснащенный 2,0-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость кроссовера с таким силовым агрегатом сегодня стартует от 1 млн 160 тыс. рублей. А базовая версия Kaptur с 1,6-литровым мотором и "механикой" доступна за 945 тысяч.

Двойной праздник Nissan

Фото: Пресс-служба Nissan.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге, в 2019 году отметивший свой 10-летний юбилей, также не обошелся без производственных достижений. С его конвейера 17 октября сошел 400-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года.

Как подсчитали в "Ниссане", если выстроить 400 тыс. машин в один ряд друг за другом, то получится 1856 километров - это расстояние от Санкт-Петербурга до Перми. На сегодняшний день российский завод Nissan выпускает три модели кроссоверов - X-Trail, Qashqai и Murano. Юбилейным стал флагманский Murano серо-коричневого цвета в комплектации Top. Цена такого автомобиля составляет сегодня 2,9 млн рублей.

Lada Vesta во всей красе

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В календаре "Лады" значится еще одна красная дата - 19 декабря с конвейера компании в Ижевске сошел 400-тысячный автомобиль флагманской модели Lada Vesta, производство которой началось в сентябре 2015-го. Юбиляром стал седан ярко-синего цвета "дайвинг" в комплектации Exclusive с автоматической бесступенчатой трансмиссией и двигателем 1,6 л (113 л.с.). Выпуск "Весты" с новым силовым агрегатом в сочетании с "автоматом" Jatco, напомним, начался совсем недавно.

Вместе с тем модель получила такие опции как обогрев руля, электроскладываемые зеркала, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Комплектацию Exclusive, в которой выполнен юбилейный седан, также отличают черная обивка потолка, спойлер на крышке багажника, черные глянцевые корпуса наружных зеркал, хромированный патрубок выхлопной трубы, оригинальный дизайн колесных дисков и обивки сидений, текстильные коврики салона и стальные накладки на педалях. Это самая "навороченная" версия флагманского седана, которая оценена в 924,9 тыс. рублей.