Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани

Канада требует от администрации президента США Дональда Трампа детальных объяснений, чем американская сторона руководствовалась, принимая решение об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Такую информацию распространил канадский телеканал CBC, ссылаясь на осведомленные источники в правительстве страны. Один из них заявил, что сложно работать в военной коалиции, без тесного сотрудничества между ее участниками, в то время как наиболее влиятельный участник этой коалиции "преследует цели, не до конца ясные его партнерам", пишет РИА Новости.

Источники в правительстве Канады также отметили, что Вашингтону следовало заранее уведомить Оттаву о проведении операции, нацеленной на убийство иранского генерала.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране заявили, что расценивают убийство Сулеймани как "государственный терроризм и возлагают всю ответственность за последствия этого преступления на террористическое правительство США".