Маленький Patrol: выбираем Nissan X-Trail II по цене новой Lada Vesta

Nissan X-Trail можно смело относить к любимцам россиян. Все три поколения пользовались и продолжают пользоваться хорошим спросом - как в подержанном виде, так и в новом. Залог популярности - солидная внешность, вместительный салон, достойные ездовые характеристики, само собой, японское происхождение и благоразумные цены. Последний фактор в нынешнее непростое время особенно актуален, тем более, что X-Trail второго поколения продержался в нашей стране до 2015 года, встречается в очень хорошем состоянии, а стоит дешевле новой Lada Vesta. Всплывут ли подводные камни при покупке недорогого японского кроссовера?

Среднеразмерный кроссовер Nissan появился в 2000 году и почти сразу приглянулся публике. Новая модель была построена в квадратном брутальном стиле по мотивам легендарного внедорожника Patrol четвертого поколения (Y60). Несмотря на кроссоверную суть платформы FF-S, первый X-Trail отличался на удивление неплохими внедорожными способностями, особенно на фоне "асфальтовых" конкурентов.

Второе поколение (Т31) появилось в 2007 году. Главным отличием стал переезд на новую, единую с компактным кроссовером Qashqai платформу Nissan C, благодаря которой X-Trail растерял часть внедорожных параметров, зато стал куда более комфортным и устойчивым на асфальте. Что касается кузова, то художники остались верны солидному и мужественному образу, доработав интерьер. В 2010 году кроссовер претерпел небольшой рестайлинг и переехал на производственное предприятие в Санкт-Петербург, где продержался на конвейере до 2015 года.

Из-за того, что появление именно второго поколения X-Trail (T31) пришлось на расцвет отечественного авторынка, на "вторичке" сегодня огромный выбор этих модификаций в очень большом диапазоне цен, пробегов и состояний.

Автомобили первых лет выпуска, которым на текущий момент исполнилось по 12-13 лет с пробегом как правило хорошо 200 тыс.км, начинаются сегодня от 450 000 рублей. Рестайлинговые экземпляры 2010-2011 года не купить дешевле 600 000 рублей. Очень хорошие предложения из одних рук с пробегом до 100 тыс.км можно начинать искать, имея около 750 000 рублей. Ну а самые свежие образцы 2015 года в топовых комплектациях сегодня продаются до миллиона рублей.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Nissan.

На Nissan X-Trail II устанавливалось три двигателя - два бензиновых и один дизельный.

Базовым служил всениссановский 2.0-литровый агрегат серии MR20DE. Для немаленького кроссовера мотора хватало, что называется, впритык, особенно в паре с вариатором. Любые внедорожные и тяговые (дачно-прицепные) нагрузки ему противопоказаны.

В первую очередь, нужно озаботиться проверкой поршневой группы. У машин первых лет выпуска она имела заводской дефект и менялась по гарантии. Кроме того, плохим признаком является повышенный расход масла, который говорит об износе маслосъемных колец и почти гарантированном ремонте поршневой.

Плавающие обороты говорят о необходимости чистки дроссельной заслонки, а посторонние металлические призвуки работы или постукивания - о необходимости замены цепи ГРМ и регулировке клапанов.

Особенностью мотора являются тонкие стенки, так что любые серьезные операции с ним нужно проводить аккуратно, особенно затяжку свечей - при замене можно с легкостью повредить резьбу.

Два слабых места, которые частенько подтекают - расширительный бачок и прокладка поддона картера, роль которой выполняет герметик.

В целом, при должном уходе, ресурс двигателя заявлен на уровне 300 000 км.

Несмотря на то, что бензиновые моторы очень схожи конструктивно, куда выносливее оказался старший 2.5-литровый атмосферник серии QR25DE. Он заметно тяговитее, работает на более низких оборотах, а потому подвергается меньшим нагрузкам.

Так или иначе, а многие проблемы у двигателей схожи, просто наступают на разных пробегах. Например, для 2.5-литрового мотора также характерны растяжение цепи ГРМ и масложор, наступающий после 150 тыс.км.

Еще одной встречающейся проблемой, в основном на машинах первых лет выпуска, являются задиры цилиндров. Из-за сбоя прошивки может богатить топливную смесь, которая догорает в катализаторе, из-за чего тот быстро разрушается и керамическую пыль начинает подсасывать в цилиндры.

Обратить стоит на прокладку клапанной крышки и масляный насос. Форсунки и дроссель желательно регулярно чистить.

Самым беспроблемным двигателем на Nissan X-Trail второго поколения, как ни странно, является 2.0-литровый турбодизель M9R. У мотора за время эксплуатации не отмечено никаких слабых мест, а все проблемы с ним случаются в основном из-за некачественного обслуживания нерадивого хозяина.

Основа беспокойства - само собой, топливная система. Внимания требуют не только форсунки, но и магистрали, уплотнительные кольца, обратный клапан. Плавающие обороты - признак проверить клапан EGR и сажевый фильтр. К 150 тыс. км растягивается цепь ГРМ. Турбина Garrett очень надежна: встречаются экземпляры с пробегом за 250 тыс.км с родной "улиткой".

В целом, ресурс дизеля на Nissan X-Trail II при должном уходе превышает 400 тыс.км.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Nissan.

На Nissan X-Trail устанавливалось три коробки передач. Базовой служила обычная "механика", которая за время эксплуатации может огорчать только повышенным износом сцепления, что особенно касается вариантов с 2.0-литровым бензиновым мотором, из которого пытались выжимать соки.

Самой распространенной коробкой на кроссовере является вариатор Jatco JF011E. Трансмиссия не то, чтобы не надежная, но хлопотная и дорогая в эксплуатации. Во-первых, она требует частой (не реже каждых 60 тыс.км) замены дорогущего оригинального масла NS-2.

Пропуск процедуры грозит выходом из строя масляного насоса, голоданием и серьезным ремонтом коробки. Кроме того, обязательной замены не реже каждых 150 тыс. км требует толкающий ремень вариатора. В запущенных случаях ремень повреждает конусы и за ним блок клапанов, что грозит по сути выбрасыванием коробки в мусорку - дешевле будет купить контрактный.

На порядок проще и выносливее полноценный 6-ступенчатый автомат Jatco JF613E, который устанавливался в паре с турбодизелем. Регулярная замена масла (каждые 50-60 тыс.км) - по сути, единственное, за чем нужно внимательно следить, поскольку по системе быстро разносятся продукты износа.

Что касается полного привода, механизм которого реализован через электромагнитную муфту. Последняя боится перегревов (как и вариатор), так что превращать машину во внедорожник не стоит. Что касается остальных элементов трансмиссии, то особых проблем они не доставляют. На больших пробегах внимания потребуют разве что крестовины карданного вала да подшипник переднего промежуточного вала.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Nissan.

Элементы шасси Nissan X-Trail отличаются выносливостью основных агрегатов и не самыми большими пробегами всевозможных расходников. Опорные подшипники, втулки и стойки стабилизаторов придется менять регулярно. Шаровые опоры, ступичные подшипники и сайлент-блоки выхаживают 80-90 тыс.км. Амортизаторы держатся свыше 100 тыс.км. Нюанс в том, что некоторые детали меняются в сборе, например подшипники идут только со ступицей, что заметно удорожает ремонт.

Рулевая рейка выдерживает до 150 тыс.км, начиная предварительно постукивать и скрипеть. В тормозной системе при регулярных выездах на бездорожье может выйти из строя блок ABS.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Nissan.

Несмотря на статус брутального японского кроссовера X-Trail не отличается особым качеством покраски и коррозийной стойкости. Машина быстро и легко царапается и скалывается, где появляются следы ржавчинки.

Декоративный хром также недолговечен, а машины питерской сборки даже частично перекрашивались по гарантии. Если вы рассчитываете на долгую жизнь с автомобилем, лучше всего его обработать или завернуть в пленку.

Интерьер Nissan также не отличается высоким качеством отделочных материалов. Пластик трется и царапается, а сиденья что кожаные, что обычные довольно быстро засиживаются. Еще одна проблема - не самая выносливая салонная электрика: кнопки электропривода кресел, систем на передней панели, и особенно на руле регулярно выходят из строя.

Вывод

Фото: Пресс-служба Nissan.

Если вы хотите беспроблемный, выносливый и надежный Nissan X-Trail второго поколения (T31), искать стоит непременно дизельную версию с автоматом - это лучшая агрегатная пара для этой машины.

На втором месте 2.5-литровый бензиновый мотор с вариатором, которые потребует заботы и не потерпят экономии на обслуживании. А вот 2.0-литровый двигатель смотреть стоит только с небольшим пробегом из под аккуратного и неторопливого владельца.

Все версии лучше выбирать после рестайлинга, когда машину избавили от мелких болячек "по сырости".