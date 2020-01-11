Назван гонорар Макгрегора за поединок против Серроне

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор за поединок против Дональда Серроне заработает 5 миллионов долларов без учета спонсорских выплат и доходов от продажи трансляций.

18 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого станет поединок между бывшими чемпионами организации Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Накануне боя стали известны гонорары бойцов.

Как сообщает MMA Mania, Макгрегор за этот поединок гарантированно заработает 5 миллионов долларов. Помимо этого он получит еще дополнительный доход от спонсоров и продажи прав на телетрансляцию, но эти суммы будут названы позже. Любопытно, что за бой против Хабиба Нурмагомедова в 2018 году ирландцу заплатили только 3 миллиона долларов гарантированного гонорара.

Дональд Серроне получит от организаторов 2 миллиона долларов, хотя его гонорар за последний бой против Джастина Гэтжи составил всего 195 тысяч.