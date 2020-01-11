От Corolla до Сorona: названы самые популярные Toyota в России

Самой популярной моделью Toyota в российском автопарке является Corolla - с различными типами кузова. По последним данным их в стране насчитывается 647 671 штука. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания "Автостат Инфо".

Далее в списке идут седаны Camry (435 103 единицы) и кроссоверы RAV4 (409 803). В топ-5 вошли еще внедорожники Land Cruiser (332 789) и Land Cruiser 200 (128 542).

Напомним, все эти автомобили доступны на российском рынке и сейчас, поэтому результаты постепенно растут. А вот вторую пятерку составили модели, которых нет в продаже. Это либо старые машины, которые компания вывела из линейки, либо ввезенные подержанными из Японии - в частном порядке или серыми дилерами. Toyota Avensis в России насчитывается 103 308 единиц, Carina - 72 868, Caldina - 70 490, Vitz - 69 547 и Corona - 65 500.

Всего в России зарегистрировано 3 162 549 автомобилей Toyota. В нашем автопарке это самая популярная марка среди иностранных. Первое место в абсолютном зачете занимает бренд Lada - 13 469 315 машин.

По итогам 11 месяцев 2019 года автопарк Toyota в России увеличился на 91 087 единиц. Скорее всего, с учетом декабря общий объем продаж перевалит за отметку в 100 тысяч экземпляров. Точные данные появятся 14 января.