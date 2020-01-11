Правительство Франции отзывало предложение о пенсионном возрасте

Правительство Франции приняло решение исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Эдуара Филиппа профсоюзам.

В документе говорится, что этот шаг должен продемонстрировать доверие к социальным партнерам. Из законопроекта исключается положение, предусматривающее постепенное приближение, начиная с 2022 года, возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме в 64 года в 2027 году.

Этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые с 5 декабря проводят забастовку против пенсионной реформы. По данным правительства, к 2025 году дефицит Пенсионного фонда Франции может достигнуть 17 миллиардов евро.