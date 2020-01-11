Президент Беларуси вручил государственные награды

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В канун старого Нового года, который по традиции не оставляют без внимания и в Союзном государстве, состоялась церемония вручения государственных наград в белорусской столице. Орденами, медалями и благодарностями президента страны 11 января были отмечены профессиональные достижения государственных служащих, артистов и журналистов, передает пресс-служба главы государства.

Орден Почета Александр Лукашенко вручил председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, губернатору Брестской области Анатолию Лису и мэру белорусской столицы Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины награждена артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Валентина Гарцуева. А артистке Купаловского театра Юлии Шпилевской присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь".

Благодарности президента РБ, о чем уже сообщал накануне "СОЮЗ", удостоены и представители средств массовой информации за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики.