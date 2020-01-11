Президент Ирана гарантировал компенсацию за крушение украинского самолета

"К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы", - цитирует РИА Новости Роухани.

Президент пояснил, что трагедия произошла в условиях угроз, поступавших со стороны американского агрессора и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани. В этой связи вооруженные силы Ирана были приведены в повышенную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США.

По словам Роухани, к крушению привела непростительная ошибка. Иран проведет по этому поводу тщательное расследование, все виновные понесут наказание.

Между тем Киев будет требовать наказания виновных в крушении Boeing 737-800 возле Тегерана, а также компенсации, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. "Если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности виновных, но и компенсации", - заявил Пристайко.

Напомним, на борту разбившегося украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.