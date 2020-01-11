Президент Ирана заявил о необходимости устранить недостатки в системе ПВО

Ирану следует устранить недостатки в национальной системе противовоздушной обороны после того, как иранские военные по ошибке сбили в небе над Тегераном украинский Boeing-737. С таким заявлением выступил президент ИРИ Хасан Роухани.

"Необходимо также принять необходимые меры для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны страны, чтобы никогда подобные катастрофы не повторялись", - говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.

Ранее власти Ирана официально признали, что военные страны приняли украинский пассажирский лайнер за вражескую цель, ожидая нападения США в ответ на ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

Напомним, восьмого января Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который рано утром вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут полета. Все находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.