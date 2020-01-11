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11.01.2020 15:15
Рубрика: В мире

Президенты Ирана и Украины обсудили по телефону катастрофу Boeing-737

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Президент Ирана Хасан Роухани провел со своим украинским коллегой Владимиром Зелинским телефонный разговор, сообщила иранская телерадиокорпорация IRIB.

Отмечается, что главной темой переговоров стало обсуждение расследования обстоятельств крушения под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Фото: AP Photo/Lai Seng Sin
Президент Ирана гарантировал компенсацию за крушение украинского самолета

Ранее командующий воздушно-космическими силами КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде взял на себя всю полноту ответственности за сбитый по ошибке иранскими военными украинский лайнер. По его словам, средства ПВО Исламской Республики приняли самолет за крылатую ракету.

По лайнеру была выпущена ракета малого радиуса действия, после попадания Boeing стал падать, и взорвался при ударе о землю.

Напомним, что в результате трагедии восьмого января все находившиеся на борту украинского лайнера 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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