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Рубрика: Власть

Пушков: Слова Турчинова об ответственности РФ за катастрофу Boeing - диагноз

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике скептически прокомментировал заявления экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что якобы Россия вместе с Ираном "должна отвечать за сбитый украинский самолет". Об этом сенатор написал в своем Twitter.

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Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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"Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга, - отметил Пушков. - Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз".

Напомним, что 8 января в аэропорту Тегерана потерпел крушение выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800. Власти Ирана 11 января признали, что лайнер по ошибке был сбит ракетой ПВО Ирана и принесли свои извинения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Крушение украинского Boeing в Иране Отношения России и Украины Политики в блогах

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