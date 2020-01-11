Путин рассказал наследному принцу ОАЭ про переговоры с Эрдоганом

Президент России провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ливии. Путин сообщил о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Российский лидер высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта.