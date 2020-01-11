Цены на жилье в Москве и области взлетели после запуска МЦД

Стоимость квадратных метров также подскочила в Лобне, Одинцове, Нахабине и Подольске, сообщает пресс-служба столичного дептранса со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Недвижимость".

Так, уже в первый месяц после запуска проекта цены на жилье, расположенное вблизи станций МЦД, выросли до 15% в Москве и до 20% в подмосковных городах.

На первом месте по росту цен оказался район Москворечье-Сабурово - стоимость жилья здесь выросла на 15,1%. Следом идут Северный и Дмитровский районы с ростом на 14,7% и 14% соответственно. Через эти районы проходит маршрут МЦД-1. Более скромный рост зафиксирован в Южном Чертаново (на 13,8%), Нижегородском (до 13,6%) и Беговом (до 12,9%) районах, а также в Царицыно (до 11,8%) и районе Покровское-Стрешнево (до 13,4%).

Более заметные показатели роста наблюдаются в Подмосковье. Так, в Нахабино цены в нескольких ЖК у станции МЦД выросли до 20%, в Одинцово и Подольске до 12%, в Лобне - до 11%. Также сообщается, что к похожему эффекту приведет открытие трех следующих диаметров - цена на недвижимость в столице и области увеличится на 12-15%.