Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве

Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.

Фото автомобиля в странном "оперении" опубликовал в своём профиле пользователь Cadiol. Судя по шильдику, решётке радиатора и фарам, перед нами Volkswagen Jetta, но какая-то уж очень компактная - размером с Polo, и явно с импровизированными "грилем" и оптикой. Здесь стоит обратить внимание на форму кузова - лифтбек, в котором безошибочно узнаётся новый Rapid, который вот-вот появится у дилеров Skoda.

На самом деле мы имеем дело с обычной практикой мирового автопрома, когда агрегаты тестируют на так называемых мулах. Во-первых, такой подход позволяет сэкономить время и деньги: новый Rapid уже выпускается в России, и у него одна платформа с Polo, поэтому компании не нужно ждать, когда будут завезены новые пресс-формы и отлажено оборудование. Во-вторых, видя в этом случае маскировку под VW Jetta, автопроизводитель по понятным причинам пытается скрыть новинку.

Фото: www.drive2.ru/users/cadiol/

Точной даты начала производства нового Polo (как вы понимаете, на старой платформе) пока нет. Предполагаем, что продажи могут начаться весной.

В настоящее время Volkswagen Polo предложен с атмосферными "четвёрками" мощностью 90 и 110 л.с., а также со 125-сильным турбированным 1.4 TSI. Доступные коробки передач: 5-ступенчатая МКП и 6- или 7-скоростная DSG. Цена седана в самой доступной комплектации - от 699 900 рублей.