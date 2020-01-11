Муниципалитеты Крыма не успели освоить 1,8 млрд рублей в 2019 году

Муниципалитеты Республики Крым по итогам 2019 года не успели освоить 1,8 миллиарда рублей. Об этом вице-премьер - министр финансов РК Ирина Кивико сообщила на совещании, посвященном реализации региональных проектов.

- Расходная часть бюджетов муниципальных образований исполнена в сумме 49,9 миллиарда рублей, или на 94,1 процента к плановым показателям, - сообщила Ирина Кивико. - В городских округах средний процент освоения - 92,7 процента, или 28,2 миллиарда. В консолидированных бюджетах муниципальных районов процент освоения составил 96,1 процента, или 21,7 миллиарда, что выше уровня исполнения за предыдущий год на 0,5 процента.

На счетах муниципалитетов осталось на полмиллиарда рублей больше, чем за 2018 год.

- Сейчас на остатках средств муниципальных образований остались большие средства, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет, - прореагировал на эти цифры глава РК Сергей Аксенов. - На протяжении года все регионы как один утверждали, что успеют выполнить поставленные задачи. Ошибки планирования и отсутствие понимания как правильно расходовать средства - недопустимы, если мы хотим оправдать надежды крымчан.

На прошедшем в Ялте совещании под руководством президента РФ Владимира Путина было принято решение, по которому при 100-процентном кассовом исполнении планов разработки проектно-сметной документации на ремонт придомовых и общественных территорий к 1 июля 2020, то после обращения к главе государства, полуострову выделят дополнительные ресурсы.

В то же время за 2019 год в доходную часть местных бюджетов поступило 16,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 13,6 процента. Быстрее всего среди городов налоговые и неналоговые доходы растут в Евпатории (29,3 процента), Ялте (23,8) и Саки (116,2). А вот столица Крыма - Симферополь - по темпам прироста (12,2) лишь на шестом месте.