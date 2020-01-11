Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.01.2020,  
10:47
Текст:  Николай Грищенко

Обнародовано новое видео ракетных стрельб в Черном море

Министерство обороны РФ обнародовало новые видеоролики совместных учений ВКС и ВМФ России в акватории Черного моря. На них показан детальный пуск крылатых ракет из берегового комплекса "Утес".

В аннотации говорится, что БРК совершили два ракетных пуска по морским целям в ходе маневров Черноморского и Северного флота у берегов Крыма.

Фото: wikipedia.org
Минобороны РФ: Эсминец США нарушил правила судовождения

"После фиксирования поражения условного противника ракетами одна из них была перехвачена и уничтожена ракетой "воздух - воздух", выпущенной истребителем Су-30СМ. Другая была поражена ракетой системы ПВО "Штиль" с борта фрегата "Адмирал Макаров", - подчеркнули в ведомстве.

На других кадрах видны залпы с катеров "Ивановец" и "Набережные Челны", которые произвели пуски противокорабельных ракет "Москит".

Напомним, что 9 января в Черном море прошли учения, в которых участвовала подводная лодка "Колпино", свыше 30 кораблей, а также 40 самолетов, вертолетов и беспилотников. В ходе маневров истребителями МиГ-31К проведены ракетные стрельбы гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдали за ракетными стрельбами с борта крейсера "Маршал Устинов".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Иранский генерал раскрыл главный секрет ракетной атаки на базу США 10:30
Единственный образец карабина Калашникова-Петрова показали на видео 09.01.2020
МиГ-31К с гиперзвуковым "Кинжалом" сняли на видео 09.01.2020
ВМФ России
Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге США 03.01.2020
Сдачу подлодки "Князь Владимир" перенесли на 2020 год 01.01.2020
ВКС России
Двигатель ракетоносца ПАК ДА испытают на Ил-76 09.01.2020
Гроздья ракет: в США оценили модернизированный Ту-95МСМ 05.01.2020