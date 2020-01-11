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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Премьер Крыма рассказал, как улучшат водоснабжение Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
"Госпредприятие "Вода Крыма" разработало план повышения обеспеченности водными ресурсами столицы полуострова Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров РК.
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

- Его реализация позволит увеличить подачу питьевой воды жителям нашей столицы от 40 до 65 тысяч кубических метров в сутки в зависимости от времени года, - сказал премьер-министр регионального правительства Юрий Гоцанюк. - Так, предусматривается проведение геолого-разведочных работ о возможности использования запасов пресных вод Ивановского, Николаевского, Вилинского, Бештерек-Зуйского участков для водоснабжения Симферополя.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Приток в водохранилища Крыма сократился в 4,5 раза

Также в план мероприятий включено строительство водовода от Ивановского до Межгорного гидроузла, подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу, строительство перемычки от микрорайона Залесье до Аянского водовода по улице Беспалова-Багратиона в Симферополе.

При этом ранее власти уточняли, что за счет двух рек - Альма и Кача - планируется заполнять Межгорное водохранилище для еще более стабильного обеспечения водой Симферополя. Строительство гидротехнических сооружений в рамках ФЦП для этих целей оценивается в сумму 20 миллиардов рублей.

Кстати, после засушливого лета и осени главный питьевой водоем столицы Крыма был заполнен лишь на 47,1 процента. При этом Симферополь потребляет порядка 5,4 миллиона кубометров воды в месяц. Суммарный же объем воды в водохранилищах естественного стока в декабре 2019-го был меньше по сравнению с 2018 годом на три миллиона кубометров.

Что касается засушливого востока Крыма, то разработанный специалистами Госкомводхоза режим эксплуатации объектов Северо-Крымского канала позволяют обеспечивать переброску воды Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу и подземных вод Нежинского и Просторненского водозаборов в СКК для водоснабжения Восточного Крыма круглый год. Ежегодно порядка 40 миллионов кубометров воды Белогорского и Тайганского водохранилищ перебрасываются в Феодосийское, Станционное, Ленинское, Зеленоярское водохранилища.

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В 2020 году запланировано завершение строительства водозаборного сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища и реконструкции насосной станции №16 Феодосийского водохранилища. В 2021 году планируется завершить реконструкцию гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища. В 2023-2024 годах будет введен в эксплуатацию водовод от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Все это позволит гарантированно обеспечить качественной питьевой водой население Феодосии, Судака, Керчи и сел Ленинского района.

Напомним, вчера на совещании в Ялте президент Владимир Путин поставил перед руководством полуострова задачу решить проблемы водоснабжения.

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