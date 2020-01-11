В Крыму за 2019 год получили гражданство РФ почти 9000 человек

За 12 месяцев 2019 года Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым приняло 11247 заявлений о приеме в гражданство РФ. В результате было вынесено 8872 положительных решений, остальные заявления находятся на рассмотрении. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД Крым по итогам личного приема граждан депутатом Госдумы РФ Натальи Поклонской, в котором поучаствовали и представители УВМ МВД по Республике Крым.

- Во время совместного приема было принято 56 человек из разных районов Крыма и проживающих за его пределами, - говорится в сообщении. - Всем обратившимся были даны развернутые консультации и разъяснен оптимальный механизм решения каждой конкретной проблемы. Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты.

Уточняется, что за 2019 год принято решение лишь в отношении одного лица об отклонении его заявления о приеме в российское гражданство.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала о множестве поступающих в ее адрес жалоб на проблемы с получением паспортов граждан РФ в Крыму. Как уточнила депутат, некоторым не дают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от гражданства Украины. У других же требуют письменные доказательства присутствия в Крыму во время референдума. Таких историй, по словам Поклонской, сотни. Депутат намерена написать депутатский запрос по каждому такому случаю.