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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму за 2019 год получили гражданство РФ почти 9000 человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За 12 месяцев 2019 года Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым приняло 11247 заявлений о приеме в гражданство РФ. В результате было вынесено 8872 положительных решений, остальные заявления находятся на рассмотрении. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД Крым по итогам личного приема граждан депутатом Госдумы РФ Натальи Поклонской, в котором поучаствовали и представители УВМ МВД по Республике Крым.

Фото: Тагир Раджавов
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- Во время совместного приема было принято 56 человек из разных районов Крыма и проживающих за его пределами, - говорится в сообщении. - Всем обратившимся были даны развернутые консультации и разъяснен оптимальный механизм решения каждой конкретной проблемы. Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты.

Уточняется, что за 2019 год принято решение лишь в отношении одного лица об отклонении его заявления о приеме в российское гражданство.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала о множестве поступающих в ее адрес жалоб на проблемы с получением паспортов граждан РФ в Крыму. Как уточнила депутат, некоторым не дают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от гражданства Украины. У других же требуют письменные доказательства присутствия в Крыму во время референдума. Таких историй, по словам Поклонской, сотни. Депутат намерена написать депутатский запрос по каждому такому случаю.

Общество Соцсфера Миграция Власть Право Личные документы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Наталья Поклонская

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