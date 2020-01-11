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11.01.2020 11:04
Рубрика: Российский автопром

Самая дорогая "Волга": ГАЗ-23 за 8,5 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал об уникальном автомобиле - ГАЗ-23 "Волга". Редчайшая модель оценивается в 140 000 долларов, что соответствует 8 500 000 рублей по нынешнему курсу.

ГАЗ-23 темно-синего цвета прошёл полную реставрацию и находится в одном из автосалонов рядом с другой советской техникой. В целом работы над экстерьером и интерьером "Волги" выполнены в соответствии с оригиналом. Представленная на видео модель является 78-м собранным экземпляром.

Фото: Скриншот с видео
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ГАЗ-23 "Волга", так называемая "догонялка", разрабатывалась специально для эксплуатации в КГБ и других спецслужбах СССР. Как правило её использовали во время сопровождений и спецопераций.

Прежде всего ГАЗ-23 отличается от ГАЗ-21 наличием под капотом карбюраторного двигателя V8 ЗМЗ-23 объёмом 5,5 литра, мощностью 195 л.с. Мотор агрегатируется трехступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль получил усиленную тормозную систему и доработанную подвеску.

От 0 до 100 км/ч ГАЗ-23 разгоняется за 16 секунд, когда как ГАЗ-21 набирает первую "сотню" за 32 секунды. По паспортным данным максимальная скорость "догонялки" составляет 160 км/ч, при снаряжённой массе около 1620 кг.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Снаружи при открытом подкапотном пространстве ГАЗ-23 можно идентифицировать по характерной оригинальной маске в связи с увеличенным радиатором. Внутри имеется выштамповка в ногах переднего пассажира, она выполнена в таком виде из-за выхлопной системы с двумя коллекторами.

Отметим, ГАЗ-23 "Волга" выпускалась с 1962 по 1970 годы. Всего за этот период было собрано примерно 960 машин. "Догонялку" в частые руки не продавали, большинство списывали и уничтожали, до наших дней уцелело около 20-30 образцов.

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#ГАЗ