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Рубрика: В мире

Spiegel комментирует итоги переговоров Путина и Меркель

Текст: Александр Саможнев

В ходе рабочего визита в субботу канцлера Ангелы Меркель в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина тема конфликта на Украине не была определяющей. В центре внимания находилась ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке, прежде всего в Ливии, пишет портал журнала Der Spiegel.

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Это объясняется тем, что федеральное правительство планирует проведение международного саммита для обеспечения постоянного прекращения огня между признанным на международном уровне правительством премьер-министра Файеза Сарраджа и маршалом Халифой Хафтаром, которого поддерживает парламент на востоке страны.

По словам министра иностранных дел Хайко Мааса, который сопровождал канцлера в поездке в Москву, речь идет о дипломатическом "Берлинском процессе", в котором должно участвовать как можно больше сторон, включая Египет, граничащий с Ливией. Целью является поиск политического решения кризиса под эгидой ООН.

В этой связи для проведения саммита необходима поддержка России. Тем более что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили в Стамбуле с инициативой о прекращении в Ливии огня с 24.00 12 января на открытии "Турецкого потока". Берлин и Москва также заинтересованы в сохранении соглашения по Ирану 2015 года, согласно которому Тегеран ограничивает ядерные исследования взамен на отмену санкций.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Издание также отмечает, что переговоры в Москве совпали по времени с обострением отношений между США и Ираном, убийством иранского генерала Касема Сулеймани, а также с крушением украинского авиалайнера, сбитого по ошибке ПВО Ирана. Вместе с тем стороны заявили, что речь не идет о "кризисной встрече", она планировалась еще перед Рождеством.

Телеканал ORF обращает внимание на обширную повестку переговоров в Москве в рамках рабочего визита канцлера Германии. Владимир Путин и Ангела Меркель детально обсудили конфликты в Ливии, Сирии, ситуацию в Иране, а также выполнение Минских соглашений. При этом наблюдатели отмечают доброжелательную атмосферу встречи. По словам канцлера, у России и Германии много совместных интересов. "Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - подчеркнула Меркель.

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