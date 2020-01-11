США запретили своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на Кубу

Соединенные Штаты запретили американским авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Теперь девять аэропортов Кубы перестанут принимать чартерные рейсы из США. Авиакомпаниям дается 60 дней на то, чтобы прекратить полеты, пишет ТАСС. Кроме того, Вашингтон ввел ограничение по числу чартерных рейсов в кубинскую столицу.

По мнению Помпео, такие меры ограничат возможности Кубы получать доходы, которые она, как полагают в Вашингтоне, использует для финансирования "продолжающихся репрессий кубинского народа и поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро".

По мнению министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, новые ограничения авиарейсов на остров являются нарушением прав человека и препятствием для семейных контактов между кубинцами, проживающими в двух странах.

Напомним, ранее, в октябре 2019 года, американские авиакомпании приостановили выполнение регулярных рейсов в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это также было сделано по запросу Помпео.