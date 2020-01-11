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Рубрика: В мире

США запретили своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на Кубу

Соединенные Штаты запретили американским авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Фото: REUTERS/Stringer
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Теперь девять аэропортов Кубы перестанут принимать чартерные рейсы из США. Авиакомпаниям дается 60 дней на то, чтобы прекратить полеты, пишет ТАСС. Кроме того, Вашингтон ввел ограничение по числу чартерных рейсов в кубинскую столицу.

По мнению Помпео, такие меры ограничат возможности Кубы получать доходы, которые она, как полагают в Вашингтоне, использует для финансирования "продолжающихся репрессий кубинского народа и поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро".

По мнению министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, новые ограничения авиарейсов на остров являются нарушением прав человека и препятствием для семейных контактов между кубинцами, проживающими в двух странах.

Напомним, ранее, в октябре 2019 года, американские авиакомпании приостановили выполнение регулярных рейсов в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это также было сделано по запросу Помпео.

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