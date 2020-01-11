Трамп: Ираку придется заплатить за вывод войск США

В случае вывода американских войск из Ирака США намерены потребовать компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде. Об этом в пятницу заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Хозяин Белого дома утверждает, что иракская сторона якобы только публично говорит о необходимости вывода американских войск, но "в частном порядке этого не говорит", пишет ТАСС. По словам Трампа, он уже предупредил Багдад, о необходимости заплатить Вашингтону за посольства и взлетно-посадочные полосы.

Президенту был задан вопрос о том, каким образом Вашингтон может добиться от Багдада такой компенсации. Трамп заявил, что сейчас на банковском счету в США размещены 35 миллиардов долларов Ирака. "Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету", - подчеркнул Трамп.

Требования об уходе американских военных прозвучали в Ираке после того, как Пентагон провел в Багдаде операцию по устранению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Иракские власти расценили это как нарушение условий размещения в стране американских сил.

Однако глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила о том, что Соединенные Штаты не планируют направлять в Ирак делегацию для обсуждения условий вывода из региона американских войск. Глава Пентагона также подтвердил, что США не намерены покидать Ирак.