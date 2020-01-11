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Рубрика: В мире

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Фото: AP Photo/Tony Dejak Фото: AP Photo/Tony Dejak
Фото: AP Photo/Tony Dejak

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу телеканалу Fox News.

Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко
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По словам Трампа, Вашингтон "должен быть в состоянии" вести торговлю с Россией, пишет ТАСС. Надо поладить с Москвой, ведь "охота на ведьм" закончилась, заявил американский лидер, имея в виду расследование о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США.

Напомним, расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.

Трамп ранее уже заявлял, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование Мюллера - "мертва". По его словам, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими.

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