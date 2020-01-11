Трампа огорчило решение принца Гарри сложить с себя королевские полномочия

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и отказаться от всех положенных привилегий.

В интервью Fox News американский лидер заявил, что это печально. Трамп подчеркнул, что не хочет влезать в это дело, однако он очень уважает королеву Елизавету II и убежден, что такого не должно быть. Хозяин Белого дома также похвалил королеву. По его словам, она всегда правила безупречно, не сделав ни одной ошибки, пишет РИА Новости.

Напомним, восьмого января герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что после долгих размышлений и внутренних дискуссий приняли решение перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. По их мнению, такое "географическое равновесие" позволит им воспитать сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также позволит семье сосредоточиться на запуске новой благотворительной организации. По данным газеты The Times, Елизавета II разочарована решением внука, которое он принял не посоветовавшись.