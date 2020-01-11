Туган Сохиев дебютирует на летнем Зальцбургском фестивале

Зальцбургский фестиваль анонсировал выступление Тугана Сохиева в качестве дирижера-постановщика оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского на сцене Большого фестивального зала (Grosses Festspielhaus).

Первоначально планировалось, что на юбилейном Зальцбургском фестивале, отмечающем в этом году свое 100-летие, новой постановкой "Бориса Годунова", будет дирижировать Марис Янсонс. Фестиваль отмечал с благодарностью, что с великим маэстро его связывает 30-летнее творческое сотрудничество. Но после смерти дирижера 1 декабря 2019 года Зальцбург был вынужден найти замену Марису Янсонсу. Также в афише значились два концерта Мариса Янсонса с Венским филармоническим оркестром.

На днях Зальцбургский фестиваль объявил замены.

Для проведения концертов Венских филармоников 26 и 29 июля 2020 года) был приглашен Франц Вельзер-Мёст. Программа концертов останется без изменений: в Большом фестивальном зале (Grosses Festspielhaus) прозвучит Сюита из оперы "Der Rosenkavalier" Рихарда Штрауса, Шесть монологов от Едермана для баритона с оркестром Франка Мартина с участием Матиаса Гёрна (баритон), а также Альпийская симфония Рихарда Штрауса.

Оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского будет дирижировать Туган Сохиев. Это будет его дебют на Зальцбургском фестивале. Премьера спектакля состоится 20 августа 2020 года. Режиссер-постановщик Кристоф Лой. В партии Бориса Годунова выступит Ильдар Абдразаков. Царевича Федора будет петь Юлия Мазурова, Пимена - Дмитрий Ульянов. В партии Самозванца - чешский тенор Павел Чернох.

Спектакль "Борис Годунов" пройдет на сцене Grosses Festspielhaus четыре раза: 20, 23, 25 и 28 августа.