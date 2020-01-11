В Иране день убийства Сулеймани внесен в календарь памятных дат

Власти Ирана объявили третье января, дату гибели генерала Касема Сулеймани, Международным днем сопротивления. Соответствующее распоряжение подписал президент Исламской Республики Хасан Роухани.

Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на секретариат Высшего совета культурной революции Ирана, день убийства американскими военными генерала Сулеймани будет внесен в национальный календарь памятных дат.

Кроме того, в Тегеране будет учреждена международная премия памяти жертв имени Сулеймани, которого в Исламской Республике считают национальным героем.

Напомним, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе авиаудара также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря.