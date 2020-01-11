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11.01.2020 22:54
Рубрика: В мире

В Иране день убийства Сулеймани внесен в календарь памятных дат

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Ирана объявили третье января, дату гибели генерала Касема Сулеймани, Международным днем сопротивления. Соответствующее распоряжение подписал президент Исламской Республики Хасан Роухани.

Фото: Majdi Mohammed/ AP
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Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на секретариат Высшего совета культурной революции Ирана, день убийства американскими военными генерала Сулеймани будет внесен в национальный календарь памятных дат.

Кроме того, в Тегеране будет учреждена международная премия памяти жертв имени Сулеймани, которого в Исламской Республике считают национальным героем.

Напомним, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе авиаудара также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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