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11.01.2020 10:11
Рубрика: ПДД

В России зафиксировано свыше 100 млн нарушений ПДД

Текст: Николай Грищенко
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В России пешеходы и водители свыше 100 миллионов раз нарушали правила дорожного движения. Данные составлены на основании количества выписанных постановлений о назначении административных штрафов за девять месяцев прошлого года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Камеры фиксации нарушений ПДД расставят в едином порядке

Статистика о нарушении ПДД за последний квартал 2019 года еще не обработана.

Как сообщили ТАСС, в Госавтоинспекции РФ среди самых распространенных нарушений оказалось превышение скоростного режима, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, водителей автомобилей и мотоциклов штрафовали за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге, отсутствие мотошлемов и неиспользование ремней безопасности. В число распространенных нарушений ПДД также вошло управление транспортом с тонировкой стекол.

Кстати

Правительство России предложило депутатам Госдумы рассмотреть законопроект о введении штрафов за неоплаченный проезд по платной дороге. Нарушителей на легковых автомобилях предлагают штрафовать на 2,5 тысячи рублей, а собственников грузовиков и автобусов - на 5,5 тысячи рублей. Выявлять нарушение будут с помощью камер фотовидеофиксации, а обработкой их и вынесением постановлений займется Ространснадзор.

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#ПДД