Видео: далеко ли уедет пикап на 6-метровых деревянных колесах

Сон разума, как известно, рождает чудовищ, а неоконченные техническое образование вкупе с чрезмерно развитым воображением - удивительные механические штуковины, будто бы сошедшие со страниц фантастических романов начала прошлого века или из научных чертежей Леонардо да Винчи.

Вот кому, например, пришла бы в голову идея поставить пикап на огромные 20-футовые (6 метров!) колеса? Да еще и деревянные. Наверное, только блогерам с канала WhistlinDiesel, уже известным своими поездками на кованых из железа колесах, а также на квадратных деревянных и даже на зубчатых, как шестеренка часов. Никто в ходе предыдущих проектов по странному стечению обстоятельств не пострадал, что и сподвигло изобретателей на новые сумасбродные свершения.

Замысел, на первый взгляд, был прост: сконструировать из бруса сечением 15х15 см огромные катки для GMC Sierra и увеличить длину задней оси пикапа, чтобы передняя и задняя пара колес не цеплялись друг за друга. И потом как-то привести эту конструкцию, напоминающую гигантского паука на длинных хрупких лапках, в движение.

Увы, даже 200 с лишним лошадиных сил двигателя не хватило, чтобы сдвинуть с места это детище Франкенштейна. Не помогли ни две траншеи, предусмотрительно вырытые экскаватором, ни Dodge, взявший было GMC на буксир. Первым сдался карданный вал несчастной Sierra, потом колеса всё-таки начали цеплять друг друга, а потом всё посыпалось, как криво построенный карточный домик, не убив, к счастью, сидевшего за рулем водителя-испытателя.