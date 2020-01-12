Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей. Монаршая семья соберется 13 января, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских.

В обсуждении примут участие принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям и сама Елизавета II, информирует Sky News. Для принца Гарри эта семейная встреча станет первой с момента его отречения от церемониальных обязанностей и привилегий герцога Сассекского.

Ранее сообщалось о том, что королева очень разочарована тем, что ее внук, принц Гарри, и его супруга Меган Маркл объявили о решении сложить с себя полномочия "старших" членов королевской семьи, не обсудив этот вопрос заранее с Букингемским дворцом.

Напомним, принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга Меган Маркл объявили в своем Instagram о том, что намерены сложить с себя полномочия "старших" членов королевской семьи. Семейная пара решила работать и добиться финансовой независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке, а также запустить свою благотворительную организацию.