Changan, Чунцин и чудеса. Еще один китайский бренд вступил в эпоху перемен

Changan - одно из открытий 2019 года на российском авторынке. Да, формально компания присутствует у нас уже несколько лет. Она успела пройти традиционный для китайских брендов этап торговли дешевыми и не слишком современными седанами. Постепенно сменила их в модельной линейке на кроссоверы и какое-то время даже занималась крупноузловой сборкой под Липецком.

Однако, по сути, именно в прошлом году произошел рестарт. Сменилась управленческая команда, которую возглавил экс-руководитель российского офиса Lifan Сунь Цзэцзюнь, прекрасно знающий российский рынок и отлично говорящий по-русски. Существенно расширилась дилерская сеть - на сайте компании указан уже 61 автосалон от Калининграда до Иркутска и от Мурманска до Симферополя. Обновился ассортимент автомобилей.

Свежая модельная линейка: Changan CS55, Changan CS75Plus, Changan CS35 Plus. Фото: Андрей Полухин / РГ

Причем новинки-2019 - кроссоверы CS35 Plus и CS55 - получили очень хорошие отзывы и журналистов, и потребителей. Последние отреагировали рублем - продажи Changan резко выросли. За год более чем на 45%. И в итоге по этому показателю компания заняла четвертое место в России. По общему числу реализованных автомобилей бренд тоже стал четвертым - но среди китайских марок, уступив Haval, Geely и Chery. В следующем году результаты должны вырасти, и перед представительством стоит задача войти в тройку. Она Changan вполне по силам. Корреспондент "РГ" убедился в этом, побывав в Китае и оценив масштабы компании.

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Чунцин не портит даже сильный туман. Фото: Андрей Полухин / РГ

Город Чунцин из окошка самолета кажется бескрайним. При этом, подлетая к аэропорту, лайнер словно зависает над огромными площадками, заставленными автомобилями. Это заводские склады Changan. По объему продаж в Китае, если взять 11 месяцев 2019 года, компания занимает восьмое место. Впереди Volkswagen, Honda, Toyota, Nissan, Buick и только два местных производителя - Geely и Haval. Все остальные - еще около 130 марок - продают меньше.

И для кого-то эта новость будет не менее удивительной, чем та, что Чунцин - крупнейшая агломерация Китая. Вместе с пригородами этот мегаполис больше знаменитых Пекина и Шанхая - и по площади, и по числу жителей! Пусть это кажется невероятным, но факт - энциклопедический. Точно такой же - как и лидерские позиции местной компании в автопроме страны. Кстати, Geely и Haval - частные бренды, а Changan - государственный и, выходит, самый успешный среди всех.

Это не будущее Chanhan, а настоящее - компания выпускает немало электромобилей. Фото: Андрей Полухин / РГ

У Чунцина и Changan - во многом схожий образ. Эти гиганты по какой-то непонятной причине мало известны в России, и оба заслуживают куда более внимательного к себе отношения. Чунцин - одновременно и один из современнейших городов Китая, и один из древнейших. Три тысячи лет назад (!) он был столицей местного царства, сыграв большую роль в истории Поднебесной. Сейчас же это живой учебник ультрасовременного урбанизма и настоящий китайский Детройт. Тут производят миллионы автомобилей в год - не только Changan, но и Suzuki, Mazda, Ford, у которых с Changan совместные предприятия, а также ряда других компаний. А еще здесь несколько заводов по выпуску грузовиков и мотоциклов.

Так и Changan. По Чунцину ездят тысячи полностью электрических такси на базе седанов Eado, компания занимается беспилотниками и создает свежие тренды в китайском автопроме, но считается едва ли не старейшим машиностроительным брендом в стране. Датой ее основания называется 1862 год, когда Китай по своему развитию был ближе к эпохе Конфуция, чем к тому, каким он стал сейчас. Впрочем, автомобильная история и всего государства, и Changan началась уже в 1950-е. В 1980-е производитель перешел от военной техники к гражданской. А в 1990-е начал сотрудничество с иностранными корпорациями, позволившее местным инженерам получить необходимые знания и опыт. И нет ничего удивительного, что к 2010-му автоконцерн вышел на ведущие роли в стране.

Макет полигона Dianjiang Test Ground - самого большого в Азии. Фото: Андрей Полухин / РГ

И да, здесь тоже все очень масштабно. Про заводские площади уже говорилось. Но в Китае нам довелось побывать и на крупнейшем в Азии испытательном полигоне Dianjiang Test Ground, который принадлежит Changan. Да, до него от центра города около двух часов езды, но это никого не смущает. По семи десяткам трасс с различным покрытием, огромным площадкам и трековым кольцам одновременно гоняют сотни машин самых разных марок. Нам удалось заметить здесь Geely и Dongfeng, а некоторые автомобили так и остались неузнанными под толстым слоем камуфляжа. Деньги, полученные с их владельцев за аренду полигона, надо понимать, идут на развитие компании Changan.

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Чунцин - без сомнений, один из самых недооцененных городов мира. Что-то вроде спрятанного в недрах Китая сокровища для туристов. И кажется большой несправедливостью, что из России в этот мегаполис нет ни одного прямого рейса! А ведь сюда надо привозить студентов архитектурных вузов со всего мира. Просто невероятно, как на этой гористой территории выстроили огромный город, используя каждый свободный метр. Перепады высот здесь таковы, что с одной стороны дома вход в подъезд, как и положено, находится на первом этаже, а с другой - на пятом или, скажем, седьмом. Здесь десятки красивейших и не похожих друг на друга мостов. А переплетения путепроводов - автомобильных, железнодорожных, пешеходных - словно задачки для детей, предлагающие распутать клубок нитей, водя карандашом по одной из них.

Горизонтальный небоскреб "Кристалл" в Чунцине. Фото: Андрей Полухин / РГ

Одна из последних "фишек" Чунцина - горизонтальный небоскреб под названием "Кристалл". Это 300-метровая конструкция, которая в буквальном смысле лежит на высоте 250 метров на крышах четырех небоскребов. В ней есть и офисы, и квартиры, и бассейны, и прогулочная галерея с зимним садом. В общем - невероятное сооружение, созданное на манер знаменитого сингапурского отеля Marina Bay Sands. Только та гостиница расположена на трех 200-метровых башнях, так что китайской в чем-то уступает.

И здесь опять прослеживается прямая аналогия с Changan. Да, пусть этот автопроизводитель не является пионером в своей отрасли, но, как и чунцинские архитекторы, готов перещеголять тех, у кого учился. Мы побывали на головном заводе компании (всего их в Китае 35 в 16 локациях) - и подивились, насколько отлажено здесь производство, способное выпускать от 240 до 360 тысяч автомобилей в год. Для сравнения: мощность завода Haval под Тулой - 80 тысяч, белорусского комплекса Geely - 60 тысяч.

В огромных цехах завода большую часть операций выполняет автоматика. Фото: Андрей Полухин / РГ

Удивляться приходилось в течение всей полуторачасовой экскурсии. Так, автоматизация в цехе сварки достигает 92 процентов. Тут без устали трудятся 530 японских роботов Kawasaki. И традиционный журналистский штамп о "танцах" машин в этом случае не подходит - роботы не танцуют, а жонглируют кузовными деталями. Казалось, вот-вот, пути стремительно двигающихся манипуляторов пересекутся и… Но, как и в невероятных по сложности многоуровневых развязках Чунцина, здесь все траектории тонко рассчитаны.

Операторы прессового цеха. Фото: Пресс-служба Changan

А за перемещениями оцинкованных листов металла внутри прессового цеха просто невозможно уследить. Здесь всего три линии, но они штампуют до 600 кузовов в час! И поразительнее всего, что у пульта за невероятным по скорости процессом спокойно наблюдает единственный оператор - техника справляется со всем сама.

А вот в цеху сборки без людей не обходится - в смену выходит 800 человек. Но и они работают настолько слаженно, что порой напоминают роботов. Тут 23 поста на каждой из 10 линий, и машины на них не останавливаются ни на секунду. Сборщики в режиме нон-стоп производят все необходимые операции, поочередно навешивая на кузова отсутствующие детали. В итоге в час с конвейера сходит более 60 автомобилей - столько на иных заводах не собирают и за смену.

Скоро этот автомобиль отправится в Россию. Фото: Пресс-служба Changan

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Еще один пример: в R&D-центре наукой и исследованиями занимаются ни много ни мало 12 тысяч человек из 80 стран мира. Это много даже по меркам китайского рынка труда. Тут работает 194 лаборатории. При этом в НИОКР вкладывается не менее 5% выручки компании. То есть порядка 1,5-2 млрд долларов инвестиций ежегодно идут на R&D-деятельность. Но и результаты - на поверхности. И платформы для автомобилей, и силовые установки Changan делает уже самостоятельно. Конечно, как и в случае с "Кристаллом", эксперты смогут назвать производителей, с которых китайцы взяли пример. Но строго говоря, для этих целей много лет назад в КНР и создавались СП, чтобы местные специалисты могли подсмотреть лучшее. И надо похвалить тех, кому это принесло успех.

Глобальный R&D-центр Changan, в котором работают 12 тысяч человек.

Более того, инженеры Changan и сейчас продолжают совершенствоваться рядом с признанными мастерами своего дела. Так, еще один R&D-центр компании открыт в британском Бирмингеме, а теперь в его рамках начал работу испытательный центр силовых установок. "Великобритания - родина промышленной революции" и страна "с инновационным духом и обилием талантливых ресурсов", подчеркнули на церемонии запуска нового подразделения китайские руководители проекта Blue Core (так называются моторы Changan). Абсолютно очевидно, что разработанные и протестированные здесь двигатели, которыми уже оснащают и будут оснащать автомобили в будущем, обеспечат Changan если не промышленную революцию, то хотя бы технологический переворот.

R&D-центр Changan в Чунцине - внутренний дворик. Фото: Андрей Полухин / РГ

Ну и завершая тему заимствований, нельзя не упомянуть дизайн автомобилей Changan. Те, кто привыкли критиковать китайский автопром, начинают рассматривать любую новинку из Поднебесной на предмет ее сходств с признанными моделями. Доходит до смешного, но резон в этих аналогиях есть. Тот же новый большой кроссовер Changan CS95 (ожидаем этот автомобиль в России в 2020-м) напоминает Ford Explorer, в CS75 Plus (тоже может добраться до РФ) легко усмотреть черты Lexus, а в CS35 Plus - Volkswagen. Но, видимо, это входило в задачу, поставленную перед дизайн-бюро, которое у Changan расположено не где-нибудь, а в Детройте итальянском - Турине. Потому что руководит этой структурой греческий стилист Андреас Запатинас, известный по работе в BMW, Alfa Romeo и Subaru.

Доска почета Changan: на ней есть весьма узнаваемые лица. Фото: Андрей Полухин / РГ

А еще один design director компании - немец Бертран Бах - за 20 лет поучаствовал в разработке облика таких известных моделей, как Opel Corsa и Insignia, а также предыдущего VW Polo. Но теперь на его персональном сайте в первой же вкладке представлен купе-кроссовер Changan CS85. И хотя находятся те, кто и в этом случае ищут сходства этой новинки со знаменитыми кросс-купе BMW, абсолютно очевидна другая оценка: это один из самых красивых китайских автомобилей в истории.

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Changan и коммунистическая символика. Фото: Андрей Полухин / РГ

Главная, пожалуй, достопримечательность Чунцина - не памятник или мост, а многоэтажный дом, через который… ходит надземное метро. Удивительно, как китайские метростроевцы решились на такой шаг, пытаясь продлить одну из веток, но состав в буквальном смысле слова въезжает в строение на уровне шестого этажа, останавливается на станции, расположенной внутри здания, и через широкий выезд в другом торце продолжает свой путь.

Все ли читатели верят, что такое возможно? Не возникает ли сомнений, например, из-за вибрации, способной расшатать жилое здание? Или все-таки хочется посмотреть подтверждающие фото и видео? А при случае - и оценить работу самой необычной станции в мире?

Та же история - и с автомобилями Changan, и другими "китайцами". Они уже способны удивить российских автолюбителей. Но те в большинстве своем либо не знают об этом, либо пока не готовы в это поверить. Эпоха перемен настанет, уверены в Поднебесной. И, вопреки мудрости Конфуция, в Changan ожидают ее с надеждой.