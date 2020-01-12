Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году

В 2019 году российский бренд Lada расширил модельный ряд за счёт "заряженного" седана Vesta Sport, "вседорожного" универсала Granta Cross, "околоспортивной" Granta Drive Active и "автоматических" Xray Cross и семейства Vesta.

Дальше перед Волжским автогигантом стоят задачи по выпуску новых и обновлению текущих моделей Lada. Примечательно, что для разработки новых продуктов завод активно набирает инженеров-технологов, конструкторов и дизайнеров.

Ждать в текущем году выхода принципиально новых моделей Lada не стоит. Ведь в августе, по уже сложившейся традиции, марка завалит Московский автосалон своими премьерами.

Наверняка завод покажет серийную версию Niva, он же кроссовер повышенной проходимости, а также компактный городской SUV по мотивам XCode, "каблучок" с рабочим названием Van, концепт бюджетника Granta второго поколения, рестайлинговые Vesta FL и Xray FL. Выход новинок растянется на последующие два года, но пока спустимся с небес на землю, а именно в реалии 2020 года.

1. Lada 4x4 FL - обновление самой старой модели

В середине декабря 2019 года АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada 4x4 с заводским обозначением FL (Facelift). Первые товарные экземпляры модернизированной модели активно отгружают в дилерскую сеть, продажи должны стартовать в текущем месяце.

После обновления снаружи обычную Lada 4x4 с алюминиевыми бамперами можно идентифицировать только по наличию штатной антенны на крыше. Классические "нивовские" бампера останутся на некоторых версиях. Lada 4x4 в городской модификации Urban отличается передним бампером с интегрированными противотуманными фонарями. Также установлены новые опоры силового агрегата (снижающие уровень вибраций), улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова, ограничители и трёхкамерные уплотнители дверей.

Главное - Lada 4x4 FL получила новый интерьер. В салоне появилась оригинальная передняя панель с электронным блоком управления климатической установкой, увеличенными воздуховодами, вместительным бардачком, комбинацией приборов от Lada Priora (по стилистике схожа с Granta FL, Vesta, Xray). Внедорожник оснащается более удобными сиденьями с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками. Передние кресла имеют модернизированный механизм складывания и могут подогреваться, а водительское сиденье обзавелось боковой подушкой безопасности.

Наконец, внутреннее убранство может похвастать формованным потолком с солнцезащитными козырьками, плафоном освещения и блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также новой обивкой стоек лобового стекла, потолочными поручнями. Изменился и центральный тоннель, в котором присутствует ниша под смартфон, две розетки на 12В, подстаканники, блок электрической регулировки боковых зеркал, кнопки стеклоподъёмников и обогрева сидений.

По технике Lada 4x4 по-прежнему оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Отметим, модернизация Lada 4х4 проходит в два этапа. Первый осуществлён, второй случится в нынешнем году. В рамках дальнейшего рестайлинга внедорожник должен обзавестись оригинальным рулевым колесом с подушкой безопасности (!), другой облицовкой рулевой колонки, дверными картами нового образца, более эргономичными рычагами управления коробкой передач, "блокировкой-понижайкой". Дело в том, что на момент премьеры обновлённого внедорожника у завода не хватило денег на установку той же фронтальной водительской подушки, а машину в производство надо было запускать.

Не исключено, что в комплексную модернизацию Lada 4x4 войдут и следующие предполагаемые доработки: автоматическое включение дворников при включении омывателя, замена самих форсунок, программируемая пауза работы стеклоочистителей, выключение ближнего света и габаритов при выключении зажигания. Инженеры намерены внедрить подлокотник сиденья водителя, фильтр для поступающего в салон воздуха, а также адаптировать обивки передних дверей для установки акустических динамиков, уменьшить загрязняемость ручки двери багажника, а цвет полки багажника приблизить к основному цвету отделки салона.

Надеяться на существенные улучшения по части техники не приходится. Хотя в своё время планировалось установить под капот Lada 4x4 1,6-литровый "атмосферник" и оснастить кнопкой электроблокировки дифференциала.

Объем нововведений зависит от финансовых успехов АвтоВАЗа. Завод действительно хочет улучшить легендарный внедорожник по многим параметрам, но серьёзное вмешательство в конструкцию машины советской разработки приведёт к удорожанию машины, а это неминуемо разрушит её рыночное преимущество.

Впрочем, времени у предприятия предостаточно, срок производства классической Lada 4x4 (Нива) продлен вплоть до 2026 года, когда модели исполнится 49 лет.

2. Largus FL - фейслифт лицензионной модели

Ещё одна модель, давно требующая к себе внимания - универсал Lada Largus. В линейке бренда Lada автомобиль появился в 2012 году и является лицензионной копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года (!), адаптированной под российские условия. Доподлинно известно, что АвтоВАЗ активно работает над проектом фейслифта Lada Largus.

Изначально появление Largus FL ожидали к осени 2019 года, но в прошлом году было проведено лишь легкое обновление универсала, в рамках которого Largus получил решетку радиатора с двумя тонкими ламелями в новой стилистике марки.

Помимо этого, модель теперь имеет эмблему "ладьи" нового образца на решетке радиатора и ступице рулевого колеса, а также новый шильдик Lada (с большим расстоянием между буквами) на левой дверце багажника. Появились такие мелочи, как функция отключения головной светотехники при выключении зажигания, черное покрытие центральной стойки кузова, усиленная тонировка задней полусферы остекления, новая ткань обивки сидений.

Коммерческая модель Lada Largus показывает хороший уровень спроса и соответственно стабильные продажи. Поэтому завод не торопится с глубоким рестайлингом, который в итоге запланирован на 2020-2021 годы. Важным требованием Largus FL является то, что по стоимости он должен остаться в той же нише.

Универсал примерит новую переднюю часть кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. Появятся другие бамперы, иная оптика, решетка радиатора, возможно, изменится форма капота и передних боковых крыльев. Сбоку автомобиль должен остаться прежним. Ожидается, что после фейслифта автомобиль получит обновленный или полностью новый салон.

По технической части изменения вероятны. В прошлые годы звучали обещания начать оснащать Lada Largus 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) с индексом ВАЗ-21179 и автоматической трансмиссией. По нашим данным, АвтоВАЗ задумывается над установкой на Lada Largus 122-сильного мотора, тем более, что ещё на стадии разработки агрегат рассчитывался для внедрения на Lada Vesta, Xray, непосредственно Largus и "Ниву" нового поколения. В качестве "бюджетной" альтернативы "автомата" тольяттинский автогигант может рассмотреть автоматизированную механическую трансмиссию ("робот"). Подобный опыт уже испробован на соплатформенном Xray.

Кстати говоря, с момента выхода из всех агрегатных нововведений универсал удостоился лишь замены "реношных" двигателей на "вазовские". С октября 2017 года АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129.

106-сильный "атмосферник" вытеснил из гаммы мотор Renault K4M. В 2016-м завод заменил 84-сильный Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с. В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) за 2018 год в Lada Largus были зафиксированы изменения в виде установки 5-ступенчатой механической коробки передач с индексом ВАЗ-21809.

3. Vesta SW Sport - в погоне за седаном

Фото: Валерий Карташов/ РГ

Почти год назад, 31 января 2019 года, начались продажи седана Lada Vesta Sport. Модель стала самой дорогой серийной Lada в истории, но возможно это звание является временным. Давно сертифицирован универсал Vesta SW Sport, судьба которого напрямую зависит от успеха продаж спорт-седана.

Несмотря на наличие ОТТС и прототипов, компания находится в поиске рентабельной концепции для рынка. Всё зависит от окупаемости проекта, вложенных инвестиций и объёмов выпуска.

Известно, что проект Vesta SW Sport не закрыт и машина всё-таки увидит свет. Только в период с 31 января по 1 марта прошлого года официальные дилеры марки реализовали 217 экземпляров Vesta Sport (при годовом объёме в 1200 штук). Да, нужно дождаться итоговых цифр продаж седана за год. Но есть ощущение, что весь запланированный на 2019 год тираж Vesta Sport в большей степени реализован.

К тому же, степень унификации обвеса между двумя Sport-версиями составляет 100%, а значит завод не понесёт больших затрат на вывод перспективной новинки.

Так что вполне можно ждать "заряженного" универсала Vesta SW, которую множество количество раз замечали на дорожных тестах. Модель создаст вокруг себя новый класс автомобилей в бюджетном В-сегменте. По внешнему виду и доработкам шасси Vesta SW Sport полностью идентична Vesta Sedan Sport, с поправкой на тип кузова.

В остальном спорт-универсал будет схож со спорт-седаном и получит спортивный аэродинамический обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах. В шасси появятся новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.

В салоне установят новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленную комбинацию приборов, черный потолок, атмосферную LED-подсветку, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник будут отделаны кожей.

Как и седан Vesta Sport, универсал Vesta SW Sport оснастят 1,8-литровым двигателем, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Доработанный мотор отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Силовой агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость спорт-седана составляет 198 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Стоит напомнить, ещё в 2017 году АвтоВАЗ зарегистрировал новые товарные знаки - Vesta S-Line и Vesta R.

По аналогии с другими автомобильными компаниями можно предположить, что под приставкой S-Line завод "скрывает" "лайтовую" версию Vesta Sport в агрессивном обвесе, с той же спортивной подвеской, но без форсированного мотора.

С Vesta R дилемма. Vesta Sport оснащается 145-сильным двигателем, тогда приставку R должна получить самая мощная модификация Vesta. По слухам, рассматривается "форсировка" 1,8-литрового мотора до 180 л.с и установка турбомотора от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi серии H5Ht 1.3 TCe 150. К слову, обычно литера "R" в названиях моделей подразумевает и установку нового обвеса, а также глубокую перенастройку иных узлов, вроде подвески, трансмиссии и др.

4. Vesta FL - рестайлинг флагмана

25 ноября 2019 года стартовали продажи Lada Vesta с долгожданной связкой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Некое промежуточное обновление случилось спустя ровно четыре года после начала продаж модели.

За это время семейство Vesta успело пополниться седаном, универсалом, их кросс-версиями, модификациями с приставкой CNG и Sport. Lada Vesta получила ряд опций и доработок, было устранено большинство "детских болячек", вроде посторонних звуков в подвеске, а также установлен новый стабилизатор, новые ограничители дверей и многое другое.

С появлением новой модификации Lada Vesta AT впервые в истории бренда Lada стал применяться электропривод складывания зеркал. Появились обогрев рулевого колеса, бескаркасные щетки стеклоочистителя, более глубокие подстаканники, чёрный потолок, функция подсветки поворотов и атмосферная подсветка салона, обычные седаны теперь оснащаются антенной "акулий плавник" и задним диваном со встроенным подлокотником. Цветовая гамма семейства пополнилась долгожданной сине-голубой эмалью "Дайвинг" и свежим черным цветом "Маэстро".

На этом АвтоВАЗ не собирается останавливаться. К 5-летнему юбилею Vesta необходимо кардинальным образом подготовить. Обновить внешность, изменить салон и поставить резвый мотор.

Всё это может исполниться уже в конце 2020 года или в начале 2021 года. "Российская газета" склоняется к текущему году и датам 25 сентября (дата серийного производства) или 25 ноября (дата старта продаж), когда модели исполнится пять лет и пора будет устроить полноценный рестайлинг.

Lada Vesta с заводским обозначением Facelift получит обновлённый дизайн экстерьера и абсолютно новый интерьер. Под капотом прогнозируется появление вышеописанного 1,3-литрового турбомотора (150 л.с.) от Renault Arkana.

Предполагается, что у Lada Vesta FL появятся новые бампера, фары и фонари, решетка радиатора, крышка багажника иной формы, при этом боковая часть кузова останется прежней. Машину оснастят обновлённым блоком управления стеклоподъёмниками с авторежимом, а форсунки стеклоомывателя "переедут" с капота на "жабо" автомобиля.

В рамках фейслифта Lada Vesta обзаведется полностью оригинальной передней панелью с современной архитектурой, дверными картами и центральным тоннелем пола. Особенностью интерьера станет огромный "парящий" тачскрин мультимедийной системы, который объединен с блоком климатической установки. В нижней части центральной консоли будет предусмотрена большая ниша для смартфона (станет доступна опция беспроводной зарядки).

Изменится дизайн селектора механической коробки передач, возле закрытой секции с подстаканниками (как на автомобилях классом выше) будет кнопка электронного ручника и шайба-селектора выбора режима движения Lada Ride Select. Сиденья останутся прежними, но в них должен поменяться угол наклона подушки, подлокотник станет регулируемым, рулевое колесо сменит дизайн и станет меньшего диаметра, на панели будет доступна кнопка "старт-стоп", в комбинации приборов будет отображаться два колодца и большой дисплей бортового компьютера.

Поменяется также форма воздуховодов, ручек открывания дверей и декоративных элементов, в боковинах центрального тоннеля появятся кармашки для мелочёвки.