Филиал МГУ им. Ломоносова может открыться в Дамаске

Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил информацию о том, что в Дамаске может появиться филиал Московского университета. Об этом он рассказал сегодня журналистам на Дне открытых дверей МГУ.

По словам Садовничего, открытие филиала МГУ обсуждается, подготовку в нем планируется вести по естественным наукам.

- Думаю, что это будут естественные науки, конечно, математика, - отметил Садовничий.

Ректор рассказал и об истории этого решения: несколько десятилетий назад в Сирии, в Хомсе, была школа для одаренных, похожая на школу Колмогорова.

- Организатором этой школы был математик, мой товарищ Валерий Вавилов, - поделился Садовничий. - Эта школа курировалась руководством Сирийской Республики и готовила талантливых математиков, физиков. Но после начала гражданской войны школа прекратила свое существование. Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о продолжении этой традиции. По предварительному обсуждению, скорее всего, это будет Дамаск.