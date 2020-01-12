Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что США лишаются своих позиций на мировой арене. В этой связи он призвал королевство готовиться к самостоятельному ведению вооруженных конфликтов без поддержки американцев.

Уоллес признался газете Sunday Times, что изоляционная политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мешает ему спокойно спать по ночам. "Я волнуюсь, что США могут оставить лидирующие позиции в мире", - отметил глава британского оборонного ведомства. Он добавил, что это будет плохо для мира в целом и плохо для Британии, в частности.

Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения. "Нам необходимо диверсифицировать наши средства", - подытожил глава минобороны.

В конце минувшего года глава Франции Эмманюэль Макрон усомнился в способности НАТО эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. "То, что мы сейчас переживаем, - это кома НАТО", - подчеркнул французский лидер. При этом политик призвал европейских партнеров всецело не уповать на США в оборонных вопросах.