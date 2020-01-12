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Рубрика: В мире

Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: AP Photo/Frank Augstein Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: AP Photo/Frank Augstein

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что США лишаются своих позиций на мировой арене. В этой связи он призвал королевство готовиться к самостоятельному ведению вооруженных конфликтов без поддержки американцев.

Фото: AP
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Уоллес признался газете Sunday Times, что изоляционная политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мешает ему спокойно спать по ночам. "Я волнуюсь, что США могут оставить лидирующие позиции в мире", - отметил глава британского оборонного ведомства. Он добавил, что это будет плохо для мира в целом и плохо для Британии, в частности.

Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения. "Нам необходимо диверсифицировать наши средства", - подытожил глава минобороны.

В конце минувшего года глава Франции Эмманюэль Макрон усомнился в способности НАТО эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. "То, что мы сейчас переживаем, - это кома НАТО", - подчеркнул французский лидер. При этом политик призвал европейских партнеров всецело не уповать на США в оборонных вопросах.

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