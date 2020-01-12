Горбачев не делал заявлений о "вредных новогодних каникулах"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не давал никаких интервью о вреде длительных новогодних каникул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Павла Палажченко.

Ранее появилась информация, что Горбачев якобы высказался о необходимости сократить количество выходных дней в январе, так как долгий отдых ведет к запоям.

"К сожалению, это не первый случай, когда некий сайт распространяет заведомо лживую новость со ссылкой на экс-президента СССР", - заявил представитель Горбачева.

При этом отмечается, что Горбачев придерживается мнения, что правом объявлять выходные дни обладает только Госдума.